Capacitaron en Paraná a profesionales de la salud sobre desafíos y avances en inmunizaciones
El Ministerio de Salud de Entre Ríos, con el acompañamiento de Pfizer, llevó adelante en Paraná una capacitación especializada en inmunizaciones destinada a pediatras, ginecólogos, obstetras y otros profesionales vinculados al área. El propósito fue actualizar conocimientos y reforzar competencias en torno a las vacunas y las estrategias para fortalecer el sistema de inmunización.
La actividad —declarada de interés ministerial mediante la resolución 5.234/25— tuvo lugar en el Centro Cultural y de Convenciones La Vieja Usina. Allí, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, recordó que la vacunación es un eje central para la gestión provincial y destacó: “Nos parece importante visibilizar todo lo que implica la vacunación, porque muchas veces, como ciudadanos, no se toma dimensión de la logística que implica el manejo de las más de 20 vacunas que contempla el calendario nacional”.
También remarcó: “Sabemos que es un desafío lograr que la gente entienda la importancia de la vacunación para controlar las enfermedades inmunoprevenibles y que, más allá de las cuestiones individuales, es una responsabilidad social, porque al protegernos, nos protegemos todos”.
En esa línea, el director general de Epidemiología, Diego Garcilazo, explicó que la capacitación forma parte de un impulso integral para mejorar los índices y prácticas de inmunización. Indicó que “estamos trabajando con la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) en la planificación de una diplomatura para formar específicamente a profesionales en inmunizaciones” y que también se avanza en nuevas herramientas de monitoreo de coberturas. Agregó que, si bien los primeros años de vida muestran buenos niveles, “se observa un descenso en los chicos que están por empezar la primaria”, lo que motivó el trabajo conjunto con el Consejo General de Educación.
En ese marco, señaló que la propuesta apunta a revisar “los desafíos que van a tener los equipos de salud a partir de los últimos cambios relacionados a la vacunación”.
La pediatra Vanesa Castellano, integrante de la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica, celebró la amplia participación y expresó: “Estoy realmente emocionada de ver tanta gente, los profesionales de la salud tan comprometidos con las inmunizaciones… La vacunación es un bien social”.
A su turno, la pediatra e infectóloga y actual secretaria de Salud de Santa Fe, Andrea Uboldi, representante de CoNaIn, subrayó la importancia de la reflexión profesional: “Compartir la información; que podamos reflexionar y revisar muchas de nuestras prácticas, nos va a permitir tener una vacunación de cada vez mayor calidad”. También advirtió que el país atraviesa “un momento en el que la vacunación representa un gran desafío”.
Ejes de la jornada
La capacitación se dividió en dos bloques principales:
- Desafíos en vacunas – Dra. Andrea Uboldi: oportunidades perdidas, coberturas, estrategias para recuperar esquemas atrasados, seguridad vacunal y manejo de ESAVI, además de la importancia de la vigilancia epidemiológica y la notificación de casos sospechosos de sarampión.
- Novedades en vacunas – Dra. Vanesa Castellano: avances en prevención del neumococo, transición hacia la vacuna PCV20, inmunización materna y actualización sobre prevención del Virus Sincicial Respiratorio.
El encuentro concluyó con un espacio de intercambio donde los profesionales plantearon inquietudes y analizaron experiencias concretas de la práctica cotidiana.