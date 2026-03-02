Capacitaron en Ley Micaela a trabajadores del Club Patronato de Paraná
El Ministerio de Desarrollo Humano de Entre Ríos, a través de la Dirección de Mujeres, llevó adelante la primera instancia de capacitación del año en temáticas de género y violencias contra las mujeres destinada a trabajadores del Club Atlético Patronato de Paraná.
La jornada fue organizada por la Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado, y se desarrolló en el marco de la Ley Provincial Nº 10.768, que establece la adhesión a la Ley Nacional Nº 27.499, conocida como Ley Micaela.
La actividad se realizó de manera presencial en las instalaciones del club y estuvo dirigida al personal de la institución, mientras que profesionales del equipo técnico del área fueron los encargados de brindar la formación.
Cabe señalar que la normativa establece la capacitación obligatoria en temáticas de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que desempeñan funciones en la administración pública, en los tres poderes del Estado y en todos sus niveles y jerarquías.
Asimismo, desde la provincia se promueven estas instancias de formación en articulación con organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de favorecer la construcción de ámbitos laborales y comunitarios más igualitarios y libres de violencias.
En este sentido, la capacitación en Ley Micaela busca identificar prácticas y visiones que reproducen discriminación y violencia de género en los espacios de trabajo, además de brindar herramientas teóricas y prácticas que permitan avanzar en su deconstrucción y contribuir al logro de una equidad real.