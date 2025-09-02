Capacitarán a más de 6000 trabajadores estatales en atención ciudadana con el programa Entre Ríos desde adentro
El Gobierno de Entre Ríos lanzará este miércoles 3 de septiembre, desde las 9 en el Centro Provincial de Convenciones, el programa Entre Ríos desde adentro, una iniciativa destinada a capacitar a más de 6000 trabajadores estatales en buenas prácticas de atención ciudadana.
Se trata de una propuesta impulsada por la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, en el marco del plan de formación que se viene desarrollando. El programa apunta a fortalecer la gestión estatal a partir del compromiso de sus trabajadores, quienes sostienen día a día la atención en cada oficina pública.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, afirmó:
“Estamos convencidos de que el cambio en la gestión pública comienza desde adentro. Con este programa buscamos jerarquizar la tarea de cada trabajador y trabajadora del Estado, brindándoles herramientas para mejorar la atención y fortalecer el vínculo con la sociedad entrerriana. Una gestión más cercana, ágil y humana”.
En la misma línea, la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, destacó:
“Este programa es mucho más que una capacitación, es una verdadera transformación cultural en la forma en que el Estado se vincula con la ciudadanía. Queremos que cada trabajador se sienta protagonista de este cambio y que cada entrerriano encuentre en las oficinas públicas una atención más cercana, humana y eficiente”.
Un Estado cercano y de calidad
El programa cuenta con el acompañamiento de la Uader, Fundación Uader y el Consejo Federal de Inversiones. La capacitación alcanzará a todas las dependencias centralizadas y descentralizadas del Estado provincial.
El próximo miércoles será el turno de ATER, Registro Civil, Dirección General del Notariado y Registros, y Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas y Registro Público.
El plan de formación contempla capacitaciones en cuatro ejes principales:
- Rol público y actitud protagonista
- Comunicación y atención ciudadana
- Inteligencia emocional y gestión de metas
- Calidad del servicio en contextos difíciles
Con esta propuesta, el Gobierno provincial busca jerarquizar la tarea del empleado público, promover un plan de carrera administrativa y generar nuevas oportunidades de desarrollo profesional, recuperando el prestigio y orgullo por el trabajo estatal.