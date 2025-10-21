Capacitarán a la comunidad sorda sobre el uso de la Boleta Única de Papel en Entre Ríos
Por primera vez, los argentinos votarán con el sistema de Boleta Única de Papel (BUP). En este marco, el Gobierno de Entre Ríos, junto con las Cámaras de Diputados y de Senadores, desarrolla un ciclo de capacitaciones sobre la implementación de esta nueva herramienta electoral. Entre los módulos previstos, se incluye uno especialmente diseñado para personas sordas, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y la inclusión en el ejercicio del derecho al voto.
La propuesta, que se realizará el jueves 23 de octubre a las 14:00 en modalidad virtual, surgió a partir de una demanda histórica de la comunidad sorda y de distintas asociaciones y escuelas secundarias de la provincia, donde hay estudiantes sordos mayores de 16 años interesados en participar del proceso electoral.
Ríos, a través de su intérprete, explicó que “desde el Equipo de Lengua de Señas Argentina (LSA) de la Cámara de Diputados se organizó esta capacitación en modo de difusión accesible en lengua de señas para que las personas sordas puedan inscribirse y participar. La modalidad virtual permitirá que se sumen personas sordas de cualquier punto de la provincia”.
La asesora del Equipo de LSA expresó su preocupación ante el cambio en el sistema de votación: “Estábamos acostumbrados a la boleta sábana, era lo que conocíamos y habíamos aprendido, y ahora cambió”, indicó. Asimismo, subrayó que esta instancia “busca generar más accesibilidad en cada una de las etapas democráticas”.
Trabajo del Equipo de Lengua de Señas Argentina
Ríos enmarcó esta iniciativa en el trabajo que el Equipo de LSA de la Cámara de Diputados viene desarrollando desde hace dos años, orientado a hacer accesibles las sesiones legislativas, las visitas guiadas, y a brindar asesoramiento técnico en materia de inclusión. Además, el equipo produce un programa en streaming de noticias legislativas en lengua de señas, denominado Reseña Legislativa.
“La comunidad sorda en general desconoce lo que sucede en la Legislatura y las terminologías específicas que se utilizan. La idea de nuestro trabajo es preparar material de difusión accesible para que las personas sordas comprendan los debates y temas que se tratan en las cámaras legislativas”, explicó Ríos. “Son materiales con potencial educativo, porque pueden usarse en las escuelas para que los adolescentes se vinculen con la vida política. La información en lengua de señas sigue siendo muy escasa”, añadió.
Capacitación: datos para agendar
La Boleta Única de Papel se presenta como un sistema simple y accesible, aunque su uso por primera vez supone un desafío colectivo. De allí la importancia de estas instancias de capacitación y difusión.
El módulo destinado a la comunidad sorda contará con materiales adaptados elaborados por el Equipo de LSA de la Cámara de Diputados. La capacitación será virtual, el jueves 23 de octubre a las 14:00.
El link de acceso se enviará una vez completado el formulario de inscripción, disponible en el siguiente enlace: https://forms.comunicacionentrerios.com/f/257
Escuchá la entrevista: