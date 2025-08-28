Capacitan en perspectiva de género a autoridades de la Secretaría General de la Gobernación
El Ministerio de Desarrollo Humano, a través de la Dirección de Mujeres de la Secretaría de Políticas del Cuidado, capacitó en temática de género y violencias contra las mujeres a más de 60 funcionarios y funcionarias de la Secretaría General de la Gobernación.
La jornada se realizó en el salón del Consejo General de Educación (CGE) de Paraná, en el marco de la Ley Provincial Nº 10.768, que adhiere a la Ley Nacional Nº 27.499 “Ley Micaela”, estableciendo la formación obligatoria en género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos los niveles y jerarquías.
Durante la capacitación, se abordaron conceptos de perspectiva de género, estereotipos, socialización de género y violencias por motivos de género como problemática social, junto con el marco normativo vigente a nivel provincial, nacional e internacional. Además, se brindaron herramientas para identificar y orientar situaciones de violencia.
El encuentro contó con la presencia del secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; la secretaria de Políticas del Cuidado, Ayelén Acosta; la directora de Mujeres, Joaquina Brondi; y la coordinadora de Violencia de Género, Paola Vidal.