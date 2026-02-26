Capacitan a trabajadores de OSER en Buenas Prácticas de Atención Ciudadana
La Secretaría General de la Gobernación, a través de la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana, impulsa una nueva instancia de capacitación en Buenas Prácticas de Atención Ciudadana, destinada en esta oportunidad a trabajadores de la Obra Social de Entre Ríos (OSER).
La propuesta forma parte del programa Entre Ríos desde Adentro, que articula acciones con distintas áreas del Estado provincial como Desarrollo Humano, Desarrollo Económico, Registros Civiles, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la propia OSER, con el objetivo de fortalecer las capacidades de atención y acompañar a los equipos que mantienen contacto directo con la ciudadanía.
La capacitación tuvo su lanzamiento en Paraná y se replica también en Gualeguaychú y Concordia, ampliando así el alcance territorial de la iniciativa y permitiendo llegar a agentes de distintas localidades.
Durante la jornada, el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, expresó: “Durante el año pasado formamos a más de 1.500 agentes que están a cargo de la atención ciudadana diaria, porque para nosotros es un aspecto absolutamente imprescindible. Podemos pensar en transformaciones, impulsar cambios y mejorar la gestión; pero al final del día, la verdadera cara del Gobierno frente al vecino son quienes cumplen esa función todos los días. Por eso lanzamos esta tercera cohorte para seguir fortaleciendo la atención ciudadana, sumando cerca de 400 agentes de la OSER y mejorando la experiencia de más de 300 mil afiliados”.
Por su parte, el presidente de la obra social, Mariano Gallegos, destacó: “En OSER entendemos que la calidad del servicio empieza por nuestra gente. Trabajamos con cuestiones de salud, donde muchas veces el afiliado llega con urgencia o preocupación, y por eso la capacitación es clave. Esta formación fortalece las herramientas técnicas y la calidad humana de nuestros equipos, para seguir mejorando, paso a paso, la atención a nuestros afiliados”.
En la misma línea, el vicepresidente Ricardo García sostuvo: “Asumimos el compromiso de seguir profesionalizando a nuestros equipos de atención, para que cada afiliado encuentre no solo una solución administrativa, sino también un acompañamiento adecuado en un momento sensible”.
Estas instancias formativas se inscriben en el proceso de profesionalización de los agentes públicos que impulsa el Gobierno provincial, reconociendo el esfuerzo y la trayectoria de quienes integran el Estado y aportando antecedentes para los procesos de recategorización.
Al respecto, la secretaria de Participación y Atención Ciudadana, Valentina Götte, subrayó: “Con este programa estamos recorriendo distintos puntos de la provincia, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado y acercar herramientas concretas a los trabajadores, para mejorar la experiencia ciudadana en las oficinas públicas. Esta capacitación en particular tiene una mirada integral, ya que aborda habilidades blandas, habilidades técnicas y también la atención inclusiva. Para nosotros es muy importante trabajar de manera conjunta con un organismo como OSER, que mantiene un contacto permanente y cercano con la ciudadanía”.
De este modo, la Secretaría de Participación y Atención Ciudadana continúa consolidando políticas de formación orientadas a mejorar la atención, acompañar a los equipos de trabajo y promover un Estado más cercano, accesible y presente en todo el territorio provincial.