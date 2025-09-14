Capacitan a productores entrerrianos en el uso de drones para la aplicación de fitosanitarios
El Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos llevó adelante en Villaguay una jornada sobre tecnología aplicada al uso de drones en el sector agropecuario, organizada en conjunto con el INTA, la Cámara de Exportadores de Citrus, la Fundación Proarroz y otras entidades. La actividad incluyó instancias teóricas en el Centro de Convenciones y una práctica en el Aero Club local.
El ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Raúl Boc-Hó, encabezaron el encuentro. Bernaudo destacó la amplia participación de productores y aplicadores, y afirmó: “Esta es una tecnología que avanza a paso muy veloz y representa un salto cualitativo”. En ese sentido, remarcó que el gobierno provincial impulsará la capacitación de operarios y trabajará en la normativa necesaria “para no frenar el progreso”.
La directora de Agricultura, Carina Gallegos, explicó que el ciclo de formación apunta a que los operarios obtengan el carnet habilitante para el uso de drones, de acuerdo con la Ley 11.178 de Buenas Prácticas. Señaló además que, por la gran demanda, la capacitación se dividió en dos etapas, con una segunda instancia prevista para octubre.
En paralelo, Gallegos informó que este año ya se concretaron seis capacitaciones para operarios con equipos terrestres, alcanzando a 600 personas, y se realizaron talleres de concientización destinados al público general y a funcionarios, con la participación de cerca de 1.000 personas, en el marco del programa de Buenas Prácticas Agropecuarias.
El especialista Eugenio Lobo Vallejo subrayó la necesidad de contar con recursos humanos calificados y de avanzar en la legislación específica. Asimismo, destacó factores clave para garantizar aplicaciones de calidad, como los parámetros de vuelo del dron, las condiciones climáticas, la evaluación del objetivo y la mezcla a aplicar.