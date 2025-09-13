Capacitan a la Policía de Entre Ríos en normativas agropecuarias y ambientales
El Ministerio de Desarrollo Económico inició una serie de capacitaciones destinadas a efectivos de la Policía de Entre Ríos en materia de sustentabilidad agropecuaria y cuidado ambiental. El primer encuentro, desarrollado en la Asociación de Citricultores y Empacadores de Chajarí, reunió a más de 30 uniformados y contó con la participación de autoridades provinciales, legislativas y nacionales.
La jornada incluyó a personal de puestos camineros y de la Brigada de Abigeato de los departamentos Federal, Federación y Concordia. Durante el taller se abordaron distintos marcos normativos: la ley 11.178, explicada por la directora de Agricultura Carina Gallegos y Germán Martínez del Departamento de Sanidad Vegetal; y la ley 27.279, que regula la gestión de envases vacíos de fitosanitarios, a cargo de la coordinadora de Buenas Prácticas Agropecuarias Gabriela Joubert y del director Legal y de Gestión Ambiental del Agua de la Secretaría de Ambiente, Osvaldo Fernández.
La diputada provincial Gabriela Lena, presente en el encuentro, resaltó el compromiso del Estado con la formación de las fuerzas de seguridad en normativas clave para la producción y la preservación ambiental.
En tanto, Francisco Leprón, del programa HLB de Senasa, expuso sobre el uso del Documento de Tránsito Vegetal electrónico y la relevancia de los controles en rutas. Finalmente, Gabriela Zermatten, de la Asociación Campo Limpio, explicó el funcionamiento del sistema de acopio y trazabilidad de envases vacíos de fitosanitarios, como parte de las políticas de gestión responsable en el sector.