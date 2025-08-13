Capacitación sobre Boleta Única de Papel para autoridades locales en Entre Ríos
El Instituto de Formación Legislativa de la Vicegobernación realizará el próximo 5 de septiembre una capacitación sobre la nueva modalidad de votación con Boleta Única de Papel (BUP), destinada a autoridades municipales, comunales y de juntas de gobierno, en el marco de un convenio firmado con la Justicia Federal Electoral. La vicegobernadora Alicia Aluani y el juez federal con competencia electoral, Leandro Ríos, encabezaron este miércoles la firma del acuerdo.
El encuentro se realizará en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná y se trata del primer convenio de capacitación en BUP que se implementa en Entre Ríos, de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.
Además de Aluani y Ríos, participaron de la firma el secretario y la prosecretaria electoral provincial, Gustavo Zonis y Narubi Godoy Peremateu; la secretaria coordinadora de la Honorable Cámara de Senadores, Julieta Sosa; y la titular del Instituto de Formación Legislativa, Ivana Balbi.
Aluani destacó la importancia de la iniciativa: “Es fundamental capacitar sobre un instrumento tan importante como la Boleta Única de Papel. La capacitación está dirigida a concejales, intendentes y presidentes de comunas, quienes luego replicarán esta nueva modalidad en sus jurisdicciones. Agradezco la predisposición de la Justicia Federal Electoral para que esto se haga con esfuerzo conjunto y con el fin superior de que todos los ciudadanos podamos expresar claramente nuestro voto”.
Por su parte, el juez Ríos resaltó que el convenio y la capacitación buscan fortalecer la voluntad popular y garantizar que el uso del nuevo sistema mantenga los estándares de rapidez, certeza e integridad que tenían los métodos anteriores, asegurando un escrutinio confiable.
Sobre la capacitación
La jornada presencial del 5 de septiembre permitirá que los asistentes se conviertan en capacitadores en sus respectivas localidades. Además, el Instituto de Formación Legislativa, junto al Senado Juvenil Entrerriano y el Consejo General de Educación, organizará charlas vía streaming para estudiantes secundarios de toda la provincia, con el objetivo de ampliar el alcance de la formación.