El Senado de Entre Ríos realizará capacitaciones en género y medio ambiente para abogados entrerrianos
La Honorable Cámara de Senadores, a través del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos y el Instituto de Formación Legislativa, ha puesto en marcha cursos de capacitación en la Ley Micaela Nº27.499 (enfoque en género y violencia de género) y la Ley Yolanda Nº27.592 (sobre temáticas ambientales, desarrollo sostenible y cambio climático). Estas capacitaciones estarán disponibles para el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, que las ofrecerá a sus matriculados.
El convenio fue firmado este martes al mediodía en el Salón de la Vicegobernación de Entre Ríos, con la presencia de la vicegobernadora y presidenta de la Cámara de Senadores, Alicia Aluani, junto al presidente del Colegio de la Abogacía de Entre Ríos, Santiago Esquivel.
Además, estuvieron presentes las coordinadoras del Observatorio de Géneros y Derechos Humanos, Lucia Borroni, y del Instituto de Formación Legislativa, Ivana Balbi; la prosecretaria y la coordinadora de la Cámara de Senadores, Sara Foletto y Julieta Sosa; y los asesores legales Fernando Monge, María Luisa Domínguez y Rubén Sieber.
Posteriormente a la firma del convenio, el presidente del Colegio de la Abogacía, Santiago Esquivel, destacó: “La firma de este convenio reviste de vital importancia porque es fundamental tener colegas capacitados. A través de la Vicegobernación, se abre la posibilidad de poder acceder a la firma de un convenio sumamente importante para todos los matriculados y matriculadas de la provincia, como es la capacitación en la Ley Yolanda y en la Ley Micaela, con lo cual creemos que un beneficio para los colegas va a redundar a la larga en un beneficio para la sociedad”.