Capacitación en el Día de la Enseñanza Agropecuaria para estudiantes de la Escuela Las Delicias
En el marco del Día de la Enseñanza Agropecuaria, el Ministerio de Desarrollo Económico llevó adelante una jornada de capacitación destinada a estudiantes del Ciclo Superior de la Escuela de Educación Agrotécnica Las Delicias, ubicada en la localidad de Gobernador Etchevehere. La actividad formó parte de un trabajo conjunto entre la Dirección Provincial de Producción Animal y la rectora de la institución, Alejandra Enrique, y abordó temáticas vinculadas al plan de estudios.
La ingeniera agrónoma Andrea Cislaghi disertó sobre la Ley Provincial de Bosques, destacando la necesidad de fomentar una producción sostenible que preserve el recurso forestal como fuente de forraje de calidad para el ganado. También subrayó la importancia de controlar y erradicar especies invasoras y de mantener tareas permanentes de investigación y monitoreo.
El coordinador provincial de Lechería, Horacio Jaureguiberry, junto con la médica veterinaria Flavia Frank, expusieron sobre el programa de Buenas Prácticas Lecheras (BPL) que impulsa el Gobierno provincial. Esta iniciativa, con financiamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), busca capacitar a tambos e industrias y gestionar planes de mejora en infraestructura, tecnología y maquinaria.
Por su parte, el director de Producción Animal, Martín Sieber, brindó una clase sobre mejoramiento genético y selección de reproductores, resaltando que la elección de razas debe ajustarse al objetivo productivo y a las condiciones del ambiente. Además, explicó que características fenotípicas como aplomo, profundidad, circunferencia escrotal o expresión de la cabeza son claves para evaluar la genética de los animales.
La jornada incluyó un ejercicio práctico en el que Sieber y los alumnos analizaron las características de un toro joven de la escuela. “Esta jornada teórico-práctica surge con el objetivo de ser un nexo entre la demanda del sector privado de personal calificado y los futuros trabajadores. Es por ello que vinimos a aportar el conocimiento y experiencia que tenemos a los más jóvenes, que serán el futuro de la ganadería”, afirmó el funcionario.
La rectora Alejandra Enrique expresó: “Para nosotros es un honor, en este Día de la Enseñanza Agropecuaria, contar con la presencia de funcionarios provinciales que nos vienen a acompañar para capacitar a nuestros estudiantes sobre diversas temáticas acordes a nuestro perfil del egresado: técnico en Producción Agropecuaria. Estamos muy agradecidos con el acompañamiento que recibimos desde principios de año, primero en los festejos por los 125 años de Las Delicias y luego en la participación conjunta en la Rural de Palermo. Nuestro deseo es continuar con este nexo de cooperación”.