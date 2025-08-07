Capacitación en cibercuidados para adultos mayores emprendedores en Paraná
Con el objetivo de prevenir estafas virtuales que afectan a adultos mayores que emprenden, se realizó una capacitación en Cibercuidado en el Centro Municipal de Perfeccionamiento Néstor Kirchner.
El taller se centró en el ciberdelito y estuvo dirigido especialmente a adultos mayores que participan en las ferias de economía social de la ciudad. El encuentro brindó herramientas para recibir transferencias digitales de manera segura, tomar precauciones al momento de realizar ventas y detectar posibles engaños.
La subsecretaria de Economía Social del Municipio, Priscila Spinetti, explicó: “Programar este taller nos pareció una buena oportunidad para que los adultos mayores se capaciten, se perfeccionen y sepan cuándo pueden ser víctimas de estafas”. Además, señaló que la propuesta surgió a partir de una estafa sufrida por un adulto mayor en el marco de una venta online desde su domicilio.
“Este tema puntual ha sido demandado por ellos, por los adultos mayores”, subrayó Spinetti, y destacó que estos espacios permiten adquirir recaudos necesarios tanto para vender como para comprar de forma segura.
Finalmente, valoró “el trabajo que realiza el Municipio y la gestión de la intendenta Rosario Romero, ofreciendo espacios gratuitos de capacitación abiertos no solo a emprendedores, sino a toda la comunidad”.
Por su parte, la directora del Centro de Perfeccionamiento, Verónica Ramírez, indicó que “son capacitaciones gratuitas dentro de las propuestas que venimos desarrollando. En este caso, sobre Cibercuidado para adultos, aunque también participaron algunos adolescentes”. Remarcó la importancia de la prevención frente a posibles estafas digitales, una problemática cada vez más frecuente.