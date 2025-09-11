Capacitación en buenas prácticas agropecuarias se realizó en Federal
Con la participación de representantes de municipios, juntas y comunas de los departamentos Federal, Feliciano y La Paz, el Ministerio de Desarrollo Económico de Entre Ríos llevó adelante una capacitación territorial sobre buenas prácticas en la aplicación de fitosanitarios y gestión de envases vacíos.
La intendenta de Federal, Alicia Oviedo, dio la bienvenida a los asistentes y destacó el papel del Estado provincial en la cercanía con las comunidades:
“Es fundamental que nuestros representantes se capaciten en estas normativas, porque son herramientas que fortalecen tanto la producción como el cuidado del ambiente”, afirmó.
La jornada estuvo a cargo de Carina Gallegos, directora de Agricultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; Gabriela Joubert, coordinadora de Buenas Prácticas Agrícolas y Producción Agroecológica; Osvaldo Fernández, director Legal y Ambiental del Agua; y Gabriela Zermatten, coordinadora provincial de Campo Limpio.
Durante su exposición, la ingeniera Joubert destacó que estas capacitaciones permiten unificar criterios en toda la provincia, acercando herramientas concretas a los gobiernos locales para implementar las normativas con responsabilidad y compromiso ambiental.
Este primer encuentro marca el inicio de un ciclo de instancias territoriales que se extenderán en toda la provincia, con el objetivo de consolidar el trabajo conjunto entre el Ministerio de Desarrollo Económico y los gobiernos locales para promover una producción sustentable y responsable.