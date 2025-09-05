Capacitación electoral sobre la Boleta Única de Papel reunió a autoridades de toda Entre Ríos
La vicegobernadora Alicia Aluani y el juez federal penal con competencia electoral en Entre Ríos, Leandro Ríos, encabezaron este viernes la primera capacitación electoral sobre la nueva modalidad de votación con Boleta Única de Papel (BUP), en el Centro Provincial de Convenciones de Paraná. La actividad estuvo destinada a autoridades municipales, de comunas y juntas de gobierno, en el marco de las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, y se desarrolló mediante un convenio entre la Vicegobernación, a través del Instituto de Formación Legislativa, y la Cámara Nacional Electoral (CNE).
La apertura estuvo a cargo de la vicegobernadora Aluani y del juez Ríos, acompañados por el secretario electoral de la provincia, Gustavo Zonis.
Durante su intervención, Aluani agradeció la participación de todos los presentes y destacó la importancia de la BUP: “Es una transformación cultural, donde los ciudadanos van a poder expresar su voluntad política de una manera diferente. Significa transparencia, equidad para los distintos componentes electorales y confianza en los resultados”.
La vicegobernadora subrayó también la relevancia de la capacitación como espacio de aprendizaje colectivo: “Debemos difundir, enseñar y garantizar que cada ciudadano pueda votar libremente, sin obstáculos. Dejamos atrás viejas prácticas y damos la bienvenida a un sistema más justo, equitativo y moderno”. Invitó a las autoridades participantes a impulsar la iniciativa en cada comunidad, reforzando el compromiso del Estado con la voluntad popular y la democracia entrerriana.
Por su parte, el juez Leandro Ríos agradeció a Aluani y al equipo del Instituto de Formación Legislativa por la organización del evento, y destacó la tradición democrática y la integridad de los procesos electorales de la provincia, fruto del compromiso de la ciudadanía y los partidos políticos.
Respecto a la BUP, Ríos señaló: “Es una decisión del sistema político nacional que desde el Poder Judicial debemos implementar, preservando integridad, transparencia y equidad. Este proceso modifica la manera de hacer política en el territorio y nos plantea el desafío de cómo llevar adelante la propuesta electoral y el debate público”.
Además, remarcó que la reciente reforma del Código de Legislación Electoral provincial incorpora un sistema de votación muy similar, y que esta capacitación servirá también para los procesos electorales de 2027, ya sean nacionales o provinciales, simultáneos o separados.
Presencias
Acompañaron la actividad presidentes y vicepresidentes municipales, autoridades de comunas y juntas de gobierno, concejales, diputados y senadores provinciales, autoridades provinciales y municipales, así como miembros de la Honorable Cámara de Senadores, entre ellos el secretario Sergio Avero, la prosecretaria Sara Foletto y la secretaria coordinadora Julieta Sosa.