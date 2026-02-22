Caos en México: Fuerzas Federales abatieron a “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco
El Ejército mexicano abatió este domingo a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, el narcotraficante más buscado y peligroso del mundo, según confirmó la Secretaría de la Defensa en un comunicado. La dependencia señaló que agentes de diferentes corporaciones lanzaron un operativo en Tapalpa, Jalisco, para detener al criminal, gracias a información recopilada por las agencias de inteligencia y a “información complementaria” aportada por Estados Unidos.
En el operativo, “personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro criminales fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a Ciudad de México”. Entre estos últimos tres estaba “El Mencho”.
Con 59 años al momento de su muerte, “El Mencho” era uno de los delincuentes más buscados por México y Estados Unidos, que incluso ofrecía una recompensa de hasta 15 millones de dólares por información que condujera a su detención. Bajo su liderazgo, el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se consolidó como una de las organizaciones criminales más violentas y poderosas del país, con presencia territorial en múltiples estados y participación en narcotráfico internacional, uso de artefactos explosivos y enfrentamientos armados contra fuerzas de seguridad.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrecía una recompensa de 15 millones de dólares por información sobre su paradero. Al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se le considera el cártel con mayor capacidad de tráfico de cocaína y metanfetamina de México, al igual que ser responsable de muchos homicidios contra sus contrincantes.
“El Mencho” fue acusado por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de haber conspirado y distribuido sustancias controladas, uso de armas de fuego y tener relación de delitos dentro del narcotráfico.
Fue abatido durante un enfrentamiento con fuerzas del Ejército y seguridad federal en el municipio de Tapalpa, a unos 130 kilómetros al sur de Guadalajara, la capital estatal. El operativo derivó en un amplio despliegue de fuerzas y desencadenó narcobloqueos, quema de vehículos y ataques en varias carreteras, que obligaron a las autoridades a tomar medidas de emergencia en distintas zonas.
La presión del CJNG tras el abatimiento de su líder llegó hasta el aeropuerto internacional de Puerto Vallarta, en el litoral de Jalisco, donde se llegó a suspender temporalmente operaciones ante la escalada de violencia y bloqueos en rutas de acceso, según reportes de seguridad locales y testimonios de viajeros.
Pablo Lemus, gobernador de Jalisco, pidió a los habitantes de la entidad que permanecieran en sus casas y evitaran desplazamientos no esenciales, y decretó medidas de seguridad ante la retiración del transporte público provocado por los disturbios.
La caída de “El Mencho”, objetivo prioritario también de Estados Unidos, es el mayor golpe que se ha dado contra el narcotráfico en la historia reciente. El Gobierno de Donald Trump ofrecía hasta 15 millones de dólares por información de su paradero. En términos de importancia e impacto, su muerte solo puede compararse con la captura de Ismael Mayo Zambada, antiguo líder del extinto Cartel de Sinaloa, en julio de 2024.
Como antes El Chapo Guzmán o el propio Mayo Zambada, El Mencho había construido un aura de misterio a su alrededor, que bebía del poder arrasador del CJNG y de su escaso protagonismo mediático: todas sus fotos tenían décadas de antigüedad.
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes solicitó a los conductores en Guanajuato, Baja California y Tamaulipas optar por rutas alternativas y conducir con precaución, debido a las incidencias registradas en carreteras como consecuencia de la ofensiva criminal.
Las autoridades señalaron que los operativos de seguridad continuaban en distintas regiones para restablecer la circulación y garantizar la seguridad de la población.