Caos aéreo en temporada alta: Flybondi acumula más de 150 vuelos cancelados y crecen los reclamos de pasajeros
Las demoras y cancelaciones de vuelos de Flybondi siguen generando serias complicaciones para miles de pasajeros en plena temporada alta, con largas esperas en aeropuertos y dificultades para reubicar a quienes quedaron varados. Solo en la última semana se registraron más de 150 vuelos suspendidos, según datos oficiales.
De acuerdo al estado de vuelos publicado por Aeropuertos Argentina, durante la mañana de este viernes se sumaron nuevas cancelaciones de la aerolínea low cost. Entre ellas, quedaron suspendidas las salidas previstas a las 7:45 desde Ezeiza con destino a Iguazú y a las 8:05 hacia Salta. Si bien los mayores inconvenientes se concentraron entre el jueves pasado y el martes de esta semana, las interrupciones continuaron con demoras y nuevas suspensiones que siguen afectando a los usuarios.
Ante este escenario, cobra relevancia conocer los derechos de los pasajeros, regulados en la Argentina por el Convenio de Montreal y por el Decreto Nº 809/2024, que fija las obligaciones de las aerolíneas frente a demoras, reprogramaciones y cancelaciones.
La normativa establece que cuando el retraso o la reprogramación supera las cuatro horas y no excede las ocho, la compañía aérea debe brindar comidas y refrescos suficientes de acuerdo con el tiempo de espera. Además, si la demora ocurre en horario nocturno —entre las 0 y las 6 de la mañana— la asistencia es obligatoria, aun cuando no se hayan cumplido las cuatro horas mínimas.
En los casos en que la demora o reprogramación supere las ocho horas, la aerolínea debe garantizar, además de la asistencia alimentaria, el alojamiento y los traslados entre el aeropuerto y el hotel. También debe hacerse cargo de la reubicación de los pasajeros que pierdan un vuelo en conexión como consecuencia del retraso.
Estas prestaciones no impiden que los pasajeros puedan reclamar gastos adicionales derivados de la cancelación o demora, como noches de hotel perdidas, traslados o servicios previamente contratados que no pudieron utilizarse.
Para los vuelos desde o hacia Europa, se aplica además la normativa de la Unión Europea (Reglamento CE 261/2004), que contempla compensaciones económicas según la distancia del vuelo y la cantidad de horas de retraso.
La ley prevé excepciones: las aerolíneas no están obligadas a brindar estas asistencias cuando la cancelación o demora se deba a condiciones meteorológicas, caso fortuito o fuerza mayor, o cuando el cambio haya sido informado con al menos 15 días de anticipación. Sin embargo, aun en esos casos deben garantizar información clara y veraz.
En situaciones de cancelación, el transportador debe ofrecer alternativas como incluir al pasajero en el vuelo inmediato posterior, reencaminarlo por otra ruta, endosar el contrato a otra aerolínea o gestionar un medio de transporte alternativo, siempre sujeto a disponibilidad.
“Es fundamental que los pasajeros guarden todas las constancias de gastos, conserven las comunicaciones con la aerolínea y tengan en cuenta si se encuentran o no en su lugar de residencia”, explicó Santiago Aramburu, de la firma TurHelp, especializada en asesoramiento legal en turismo.
Desde Flybondi, en declaraciones a Clarín, señalaron: “El equipo de atención al cliente establece como prioridad la reubicación de los pasajeros en los vuelos disponibles más próximos a la hora o fecha original. Hay que considerar que, por estar en inicios de temporada, esta prioridad se vuelve más compleja por el alto nivel de ocupación de los vuelos”.
Incorporación de aeronaves y advertencia oficial
En medio del conflicto, Flybondi anunció la incorporación de cuatro nuevas aeronaves, que comenzarán a operar una vez completado el proceso de habilitación. Según la empresa, el refuerzo de la flota apunta a estabilizar la programación y mejorar la puntualidad durante el verano.
No obstante, el Gobierno nacional puso el foco en la conducta de la aerolínea, especialmente por las cancelaciones sin aviso previo. En ese marco, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) labró actas de infracción contra la low cost por incumplimientos en la prestación del servicio y advirtió que las quejas de los pasajeros podrían derivar en sanciones adicionales, que van desde multas económicas hasta la suspensión o cancelación de la autorización para operar.