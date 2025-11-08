Caos en los aeropuertos estadounidenses
Más de 40 aeropuertos en los Estados Unidos enfrentan un caos operativo tras la cancelación de más de 1.200 vuelos provocada por la falta de controladores aéreos. La situación se desató luego de que la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenara una reducción del tráfico aéreo debido a la crisis presupuestaria y el cierre parcial del gobierno federal (shutdown).
Según el sitio especializado FlightAware, los aeropuertos más afectados son los de Nueva York, Washington, Chicago, Los Ángeles, San Francisco, Miami, Boston, Filadelfia, Atlanta y Dallas.
La FAA comenzó a limitar el tráfico el viernes y anticipó que las restricciones podrían extenderse durante toda la próxima semana, si no se alcanza un acuerdo político entre republicanos y demócratas para reabrir el gobierno federal.
Las estimaciones previas al cierre ya advertían que el sistema necesitaba unos 3.000 controladores adicionales para operar con normalidad y aliviar la carga de trabajo del personal activo. La escasez crónica de trabajadores ha obligado a los controladores en servicio a cumplir jornadas extenuantes, y casi la mitad de las torres de control más importantes del país registran “alertas de personal” por falta de dotación.
El shutdown: la raíz del colapso federal
El “government shutdown” ocurre cuando el Congreso estadounidense no aprueba el presupuesto federal ni una ley temporal de gastos, dejando al Estado sin fondos legales para operar. Esto provoca el cierre parcial de agencias federales y el envío de miles de empleados públicos a sus hogares sin sueldo, mientras otros continúan trabajando sin cobrar hasta que se sancione una nueva ley.
Con el estancamiento actual, el cierre del gobierno cumple cinco semanas, convirtiéndose en el segundo más largo de la historia de Estados Unidos, solo superado por el de 2018-2019, que duró 35 días durante la disputa por el muro fronterizo impulsado por Donald Trump.
La crisis presupuestaria ha alcanzado niveles inéditos, afectando a múltiples sectores, especialmente al sistema aéreo, donde 13.000 controladores aéreos permanecen trabajando sin percibir sus salarios.
El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, advirtió públicamente sobre la gravedad del panorama: “Los problemas solo van a empeorar”, afirmó, y sostuvo que el gobierno se ha visto obligado a tomar medidas drásticas para evitar un accidente.