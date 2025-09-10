Canasta Básica: una familia necesitó $ 1.160.780 en agosto para no ser pobre
Una familia tipo de cuatro miembros necesitó $ 1.160.780 para no ser pobre en agosto de 2025, según reveló este miércoles el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos). A su vez, se conoció que una familia conformada también por cuatro integrantes precisó $ 520.529 para no ser indigente.
En ambos casos se registraron subas de 1%. En el año acumulan incrementos del 13,3% y de 15,8%, respectivamente. Tanto para la Canasta Básica Total (CBT) como para la Canasta Básica Alimentaria (CBA), la variación interanual es de 23,5%.
El informe se conoció al mismo tiempo que el dato de inflación de agosto de 2025, que fue de 1,9 %.
En julio, el índice había marcado que para no ser pobre una familia tipo necesitaba $ 1.149.353. Mientras que para no caer en la indigencia el número fue de $ 515.405. En julio la variación mensual había sido 1,9% para ambas estimaciones.
Las Canastas Básicas se calculan según las necesidades de consumo de un “adulto equivalente”, la unidad sobre la que se estiman las necesidades de otros integrantes de la familia.
Además del hogar de cuatro miembros, el INDEC también presenta la Canasta Básica Total y Canasta Básica Alimentaria para grupos de tres y cinco integrantes.
El monto necesario para que un adulto no sea pobre en agosto fue $ 375.657, mientras que precisó $ 168.456 para no ser indigente.
Una familia de tres integrantes, en tanto, necesitó $ 924.116 para no caer bajo la línea de pobreza y $ 414.402 para no ubicarse bajo la línea de indigencia.
Y una familia de cinco miembros necesitó $ 1.220.885 para no ser pobre y $ 547.482 para no ser indigente.