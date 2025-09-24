Campo en alerta: EE.UU. quiere terminar con retenciones cero para el agro
En el largo tuit de Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, sobre los detalles de la futura ayuda financiera a la Argentina, hay una frase que inquietó al sector agroexportador que empezó un frenético intercambio de mensajes tratando de descifrar el contenido.
Al detallar las características del apoyo financiero, el funcionario norteamericano agregó: “Estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención impositiva temporal para los productores de commodities que liquidan divisas”.
La alusión a las retenciones alertó a las asociaciones del agro. ¿Bessent está diciendo que buscan terminar antes de lo estipulado con el periodo de retenciones cero que el gobierno argentino anunció el lunes hasta el 31 de octubre? ¿o que no se alargue luego de esa fecha?
Entre los principales referentes del sector interpretaban que el comentario aludía a impedir que el Gobierno se tentara con extender el beneficio más allá del 31. Sin embargo, hubo llamados pidiendo aclaraciones a los funcionarios locales.
Yesterday, @POTUS and I spoke extensively with President @JMilei and his senior team in New York. As President Trump has stated, we stand ready to do what is needed to support Argentina and the Argentine people.
Under President Milei, Argentina has taken important strides… https://t.co/TlzvkbNxII
— Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) September 24, 2025
De cualquier manera, el mensaje de Bessent refuerza la idea de que la baja de las retenciones es transitoria.
¿Por qué quisiera Estados Unidos que Argentina vuelva a tener retenciones? Un economista ensayó una explicación: “Es cierto que estas medidas desacomodan todo el mercado porque es mucha oferta en poco tiempo”. Y China se largó a comprar soja argentina.
La eliminación temporal completa de derechos de exportación al agro que anunció el Gobierno tiene un costo fiscal cercano a 0,15% del PBI para las seis semanas de vigencia anunciadas.