Campaña 2025/26: el sorgo retrocede, la soja ajusta y el maíz gana terreno en Entre Ríos
El inicio de la campaña de cultivos estivales llega con definiciones clave para el agro entrerriano. De acuerdo con el último informe del Sistema de Información de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER), el escenario muestra un fuerte retroceso del sorgo, ajustes en la soja y una marcada expansión del maíz.
Sorgo en caída
El cultivo de sorgo aparece como el más afectado, principalmente por dos factores:
- El avance del maíz, que vuelve a consolidarse en niveles de superficie semejantes a los ciclos 2021/22 y 2022/23.
- Los bajos rendimientos históricos, ya que en los últimos cinco años la media provincial no superó los 3.900 kg/ha.
En este contexto, la comercialización de semilla de sorgo se mantiene baja, mientras la mayoría de los productores espera terminar la siembra de maíz para definir compras. La proyección inicial indica una retracción del 26 % interanual, equivalente a unas 31.000 hectáreas menos, dejando el área en torno a 90.000 ha.
Soja: movimientos en primera y segunda
El panorama para la soja muestra dos realidades distintas:
- Soja de primera: perdería superficie frente al crecimiento del maíz, aunque parte de la baja se compensaría con el retroceso del sorgo. La estimación la ubica en 410.000 ha, una caída del 37 % respecto a las 646.200 ha del ciclo anterior.
- Soja de segunda: exhibiría un incremento impulsado por la expansión del trigo. Se proyectan 700.000 ha, lo que representa un crecimiento del 10 % frente a las 638.900 ha del ciclo previo.
Balance general
En total, la soja alcanzaría 1.110.000 ha en el ciclo 2025/26, lo que implica una reducción del 14 % interanual, es decir, unas 175.100 ha menos que el año anterior.