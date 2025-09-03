Camioneros alertan sobre rutas en Entre Ríos: bitrenes y obras paralizadas ponen en riesgo la seguridad
Jorge Ávalos, Secretario General del Sindicato de Camioneros, advirtió sobre el alarmante estado de las rutas en Entre Ríos, donde el uso de camiones bitrenes y la falta de infraestructura adecuada aumentan los siniestros viales. La provincia concentra 150 obras públicas inconclusas, detrás de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, lo que evidencia desidia y falta de planificación en el mantenimiento vial.
En diálogo con La Mañana de La Red 88.1, Ávalos vinculó directamente el mal estado de las rutas con accidentes graves: “Desde marzo, en la Ruta 14, 15 trabajadores han sufrido accidentes por la falta de mantenimiento; solo en el último mes tuvimos cuatro más. Esto refleja una tragedia vial que no puede ignorarse”.
El dirigente denunció también que la salud mental de los camioneros se ve afectada: “Las condiciones laborales, el mal estado de las rutas y el estrés generado por estos camiones sobrecargados provocan complicaciones para los choferes y sus familias. Estamos trabajando con psicólogos para contener a nuestros afiliados”, explicó.
Bitrenes y riesgos en Entre Ríos
Ávalos criticó la habilitación de camiones bitrenes en rutas provinciales: “Este sistema puede servir para corredores como Buenos Aires-Rosario, pero en Entre Ríos las rutas no están preparadas para vehículos de 75 toneladas. Las distancias de frenado y maniobra no son las adecuadas, y esto genera un peligro real”.
Señaló como ejemplo el corredor Diamante-Victoria, que se está deteriorando por el transporte de arena hacia Vaca Muerta, mostrando que la provincia no cuenta con la infraestructura necesaria para sostener esta logística pesada.
Obras públicas paralizadas
Un informe de Chequeado.com reveló que más de la mitad de las obras heredadas están paralizadas. En Entre Ríos, 150 proyectos no avanzan, lo que agrava la inseguridad vial y la falta de conectividad logística. Ávalos enfatizó que estas demoras tienen impacto directo en los trabajadores y en la economía provincial, mientras se priorizan otros corredores.
“En Entre Ríos estamos pagando las consecuencias de la desidia estatal: rutas deterioradas, obras inconclusas y camiones que no deberían circular por estas vías. Esto no solo afecta a los camioneros, sino a toda la sociedad”, concluyó.
Fuente: Diario Junio