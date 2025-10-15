Camino al Mundial 2026: cómo se completarán los 48 equipos que jugarán en México, Estados Unidos y Canadá
El Mundial 2026 se disputará en México, Estados Unidos y Canadá desde el 11 de junio hasta el 19 de julio, con una final histórica que cerrará el primer torneo con 48 selecciones participantes. Hasta el momento, 28 equipos ya están clasificados, entre ellos la Argentina de Lionel Messi y Lionel Scaloni, que buscará el bicampeonato mundial. Resta definir quiénes serán los 20 equipos restantes que completarán el cuadro.
Desde Sudamérica, ya aseguraron su lugar Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Ecuador y Paraguay, mientras que Bolivia espera su chance en el repechaje intercontinental, que se disputará a fines de marzo de 2026 en Monterrey y Guadalajara (México). Este mini torneo contará con seis equipos divididos en dos llaves de tres y otorgará los dos últimos boletos al Mundial.
En Oceanía, Nueva Zelanda volvió a imponer su dominio y consiguió el único cupo directo tras vencer a Nueva Caledonia, que deberá buscar su clasificación en el repechaje. Australia, que compite en las eliminatorias asiáticas, también aseguró su presencia temprana. Junto al conjunto oceánico estarán Japón, Irán, Uzbekistán, Corea del Sur, Jordania, Qatar y Arabia Saudita. El repechaje asiático se definirá entre Emiratos Árabes Unidos e Irak.
En África, las eliminatorias se asemejan a un “Mundial paralelo”: 52 selecciones compitieron por nueve lugares directos, finalmente obtenidos por Egipto, Senegal, Sudáfrica, Cabo Verde, Marruecos, Costa de Marfil, Argelia, Túnez y Ghana. Nigeria y Camerún, grandes ausentes, aún conservan una posibilidad: los cuatro mejores segundos disputarán un playoff en noviembre que definirá qué equipo africano irá al repechaje internacional.
Por la Concacaf, además de los anfitriones México, Estados Unidos y Canadá, tres países más se sumarán al Mundial. En la tercera ronda, los líderes son Surinam, Jamaica y Honduras, aunque Panamá, Guatemala, Curazao y Costa Rica siguen en la pelea. Los dos mejores segundos también accederán al repechaje intercontinental.
En Europa, la competencia sigue abierta pese a que Inglaterra ya selló su clasificación con dos fechas de anticipación. Los doce ganadores de grupo irán directo al Mundial, mientras que los segundos puestos y cuatro equipos de la Liga de Naciones se medirán en un repechaje continental en marzo para definir los últimos cuatro cupos europeos. Allí podrían aparecer nombres históricos como Italia, que vuelve a pelear por no quedar afuera.
Una vez definidos todos los clasificados, el sorteo del Mundial 2026 se celebrará el 5 de diciembre en Washington, con Argentina como cabeza de serie en el Bombo 1. Los ganadores de los repechajes integrarán el Bombo 4, completando así la nómina definitiva de los 48 seleccionados que buscarán la gloria en Norteamérica.