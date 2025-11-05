CAME impulsa la participación argentina en la Expo APRAS 2026 para fortalecer el comercio con Brasil
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), junto a la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI) y la Asociación Paranaense de Supermercados (APRAS), llevó adelante la jornada “Abriendo mercados: encuentro de negocios Argentina-Brasil”, donde se presentó oficialmente la participación de Argentina en la 43° Feria y Convención Paranaense de Supermercados, Expo APRAS 2026.
El encuentro reunió a empresarios argentinos y supermercadistas brasileños con el objetivo de ampliar oportunidades de negocios y fortalecer los lazos comerciales bilaterales.
El presidente de CAME, Ricardo Diab, destacó la importancia del trabajo conjunto con la AAICI y la inclusión de la feria en el calendario oficial de eventos internacionales. “Brasil es nuestro principal socio comercial y está a unas horas en auto. El estado de Paraná es la región testigo para el ingreso a Brasil: lo que funciona ahí funciona en el resto del país. Es una economía con alto poder adquisitivo y puerta de entrada a un mercado de más de 210 millones de habitantes”, señaló.
Por su parte, el titular de APRAS, Harri Pankratz, subrayó la relevancia del sector supermercadista paranaense: “Recibe más de 1,8 millones de clientes por día en más de 25 mil puntos de venta”. Además, invitó a las empresas argentinas a participar del evento, que se realizará del 14 al 16 de abril de 2026 en Curitiba, y lo definió como “un ambiente ideal para ampliar mercados, conocer nuevas tecnologías y fortalecer la integración entre nuestros países”.
El director de Operaciones y Finanzas de la AAICI, Pablo Capusselli, agregó: “Desde la Agencia queremos apoyar el esfuerzo que realiza CAME. En 2026 acompañaremos por primera vez a las pymes argentinas a APRAS. Las exportaciones crecieron en los últimos dos años y creemos que ese es el camino para que Argentina siga creciendo, con trabajo conjunto entre lo público y lo privado”.
De acuerdo con el Monitor de las Exportaciones Pymes (MEP) elaborado por CAME, en 2024 las pymes argentinas exportaron USD 1.414 millones a Brasil, equivalente al 14,1% del total nacional, consolidando al país vecino como su principal socio comercial.
A su vez, durante el mismo período Brasil importó USD 262.484 millones, de los cuales Argentina representó el 5,2%, ubicándose como su cuarto socio comercial, detrás de Alemania, Estados Unidos y China.
Durante la jornada, realizada en el auditorio de CAME, se dictaron charlas sobre requisitos para exportar a Brasil y se desarrollaron rondas de negocios que generaron alrededor de 200 reuniones entre supermercadistas brasileños y empresarios pymes de distintas provincias, entre ellas Buenos Aires, Chaco, Córdoba, Corrientes, Mendoza, Misiones, Río Negro y Santa Fe.
Entre los asistentes se destacaron el subsecretario de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial de la Nación, Fernando Blanco Muiño; el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de Córdoba, Pedro Dellarossa; la secretaria de Comercio de Córdoba, Nadia Villegas; la secretaria de Comercio Exterior de Santa Fe, Georgina Losada; el secretario de Comercio Interior y Servicios de Santa Fe, Gustavo Rezzoaglio; el diputado Pablo Ansaloni, la senadora electa Flavia Royón, el director de Relaciones Internacionales de APRAS, Celso Gusso, y miembros del comité de presidencia de CAME.