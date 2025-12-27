Cambios en la CoNaIn reducen la autonomía, la representación federal y la pluralidad
Un conjunto de sociedades científicas y médicas argentinas emitió un comunicado para manifestar su preocupación por la reforma de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), dispuesta la semana pasada por el Ministerio de Salud de la Nación. Según advirtieron, los cambios introducidos ponen en riesgo la estructura y el funcionamiento histórico de las políticas de vacunación en el país.
El pronunciamiento lleva la firma de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE), la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica, la Sociedad Argentina de Medicina, la Sociedad Argentina de Virología (SAV), la Asociación Argentina de Microbiología (AAM) y la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP), además de otras entidades que adhirieron al documento.
Las organizaciones recordaron que la CoNaIn, creada en el año 2000, “fue concebida como un órgano asesor técnico independiente, plural, federal y multidisciplinario”, con capacidad para aportar evidencia científica y criterio sanitario autónomo en la toma de decisiones de alto impacto en salud pública.
Riesgo para la autonomía técnica y el federalismo sanitario
En el comunicado, médicos y científicos expresaron su alerta ante la posible afectación de los pilares históricos de las políticas de inmunización. Según detallaron, la reforma establece que la CoNaIn pase a funcionar bajo la órbita de la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) y que solo pueda intervenir a pedido de esa dependencia.
Para las entidades, este esquema limita la capacidad de asesoramiento autónomo y transforma a la Comisión en un órgano dependiente de la misma autoridad a la que debería asesorar, lo que desnaturaliza su rol original.
Asimismo, señalaron que la presidencia de la CoNaIn quedará a cargo del titular de la DiCEI, quien también es responsable de ejecutar el Programa Nacional de Inmunizaciones. “Quien debe ser asesorado pasa a presidir el órgano que debería asesorarlo, eliminando la independencia técnica y la capacidad de control experto”, remarcaron.
Otro de los puntos cuestionados es la eliminación de la participación federal, con la consiguiente pérdida de representación de las provincias. Según indicaron, esto implica invisibilizar las realidades territoriales y epidemiológicas donde se aplican las estrategias de vacunación.
Advertencia por el contexto sanitario
El documento subraya que la reforma se produce en un escenario delicado, marcado por una disminución sostenida de las coberturas de vacunación y la reaparición de enfermedades inmunoprevenibles. En ese marco, las sociedades médicas advirtieron que la experiencia internacional demuestra que debilitar estructuras técnicas independientes y reducir la participación de actores clave aumenta los riesgos para la salud pública, especialmente en niñas, niños, personas mayores y poblaciones vulnerables.