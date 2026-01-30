Cambios en el Gobierno: Milei oficializó nuevos nombramientos en el RENAPER, el Banco Nación y el área de Transporte
El Gobierno nacional oficializó una serie de nuevos nombramientos en la administración pública, a través de decretos firmados por el presidente Javier Milei y publicados en la madrugada de este viernes en el Boletín Oficial.
Entre las designaciones más relevantes, mediante el Decreto 76/2026, se estableció que Damián Andrés Selem asumirá como Subdirector Nacional del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) a partir del 1° de febrero, tras aceptarse la renuncia de Benito Mario Molver, a quien el Ejecutivo agradeció por los servicios prestados.
En la misma línea, días atrás el Gobierno también había aceptado la renuncia del entonces director nacional del RENAPER. En su reemplazo, fue designado el abogado Diego Sebastián Pérez Lorgueilleux, quien asumirá el cargo desde el 1° de febrero, según lo dispuesto en el Decreto 33/2026, firmado por el Presidente y el ministro Diego Santilli.
En el ámbito financiero, a través del Decreto 70/2026, se nombró a Jaquelina Clara Truzzell como directora del Banco de la Nación Argentina, con mandato iniciado el 21 de enero de 2026 y vigencia hasta el 1 de enero de 2028, conforme a la Ley N° 21.799. Esta incorporación se produjo luego de que Darío Wasserman asumiera la presidencia de la entidad en reemplazo de Daniel Tillard, en el marco de una estrategia oficial orientada a priorizar el crédito al sector privado y reducir el financiamiento al sector público.
Por otra parte, mediante el Decreto 67/2026, el Ejecutivo dispuso que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) quede bajo la conducción de Maximiliano Patti, quien asumió como Director Ejecutivo a partir del 19 de diciembre de 2025, en reemplazo de Carlos Frugoni, actual secretario Coordinador de Infraestructura.
En paralelo, también se concretaron modificaciones en la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. A través del Decreto 47/2026, se oficializó la salida de Luis Octavio Pierrini y la designación del arquitecto Fernando Augusto Herrmann como nuevo titular del área, desde el 22 de enero.
Tras estos cambios, se produjeron además las renuncias de Gerardo Boschín y Leonardo Compelatore, presidentes de Trenes Argentinos Operaciones (SOFSA) y Trenes Argentinos Infraestructura (ADIF), respectivamente. Desde la Casa Rosada aseguraron que se trata del inicio de una reestructuración integral en la gestión del transporte, un área clave dentro del esquema de reformas impulsadas por el Gobierno, especialmente porque SOFSA figura entre las empresas incluidas para privatización o concesión en la Ley Bases.