Cambió la bocha… Scott Bessent asegura que solo firmarán un swap con Milei: “No estamos poniendo dinero en Argentina”
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, reiteró su respaldo al Gobierno de Javier Milei, pero aclaró que no mandará fondos frescos a la Argentina y únicamente se firmará un swap.
El funcionario de Donald Trump brindó una entrevista a la cadena CNBC y le bajó muchísimo el tono al anuncio que él mismo había hecho la semana pasada sobre la ayuda a Argentina. “Sólo para que quede claro. Les estamos dando un swap, no estamos poniendo dinero en la Argentina”, afirmó Bessent.
De acuerdo a lo anticipado por el presidente Javier Milei y el ministro Luis Caputo, Bessent había anunciado un “importante” crédito del Fondo de Estabilización del Tesoro y compra de deuda argentina. Estas dos opciones implicarían poner dinero, lo que ahora el secretario niega.
La marcha atrás de Bessent se da en medio de críticas internas muy fuertes contra Trump por el anuncio de la ayuda directa a Argentina, que contradice su retórica del America First.
La primera señal de alerta fuerte que recibió Trump fue de parte de los sojeros que están en llamas porque prometió ayuda a Argentina mientras Milei quitaba las retenciones, una jugada que favoreció a China.