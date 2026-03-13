Cambió la bocha: Luis Caputo ahora dice que la inflación llegaría a cero “en septiembre u octubre”
El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este viernes que: “En el Gabinete sabíamos que el dato de inflación vendría en ese entorno. Claro, nos preocupa pero nos ocupa”; y amplió: “La suba de la carne pegó, así como la suba de las tarifas también, pero la política monetaria del Banco Central (BCRA) apunta a tener los niveles de inflación más bajos posibles”.
A su vez, argumentó: “La cantidad de pesos está muy controlada y viene creciendo por debajo de la inflación, y eso terminará en una inflación más baja. Se sigue haciendo los deberes, no hay déficit fiscal y la inflación va a terminar convergiendo en los niveles internacionales”.
“La inflación se ralentizó desde el ataque político del año pasado, desde las elecciones. Hasta junio la inflación bajó al 1,5 % pero vino ese ataque furioso y decantó en una dolarización. Cayó la demanda de nuestra moneda y subieron los otros precios. El mismo riesgo país estaba en 500 y pico y se fue a 1.500. Ese ataque político nos hizo retroceder algunos casilleros pero ahora estamos encaminados de nuevo”, sugirió el ministro.
Consultado sobre si se cumplirá el pronóstico del presidente de inflación cero en agosto, el ministro contestó: “Es difícil predecir el cuándo en los índices. Pero no me preocupa. Si no es agosto, será septiembre u octubre”.
Luego en la entrevista le preguntaron si hay una combinación de inflación y estancamiento en la Argentina. “No, y eso no lo digo yo, sino los números. Es dato, no es opinable”, dijo Caputo, que apuntó al crecimiento de la economía y las expectativas de crecimiento de 1 % por trimestre.
“Hay mucha gente que la pasa mal, somos concientes de eso”, reconoció el ministro. “La velocidad de la recuperación hace al quehacer de todos, el gobierno nacional, gobernadores, municipal y la gente en general”, concluyó.