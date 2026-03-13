Cámara de Senadores de Entre Ríos: sesiones y comisiones programadas
La presidente del cuerpo, Alicia Aluani, convocó a los legisladores para el martes 17, miércoles 18 y jueves 19 de marzo, a las 18, 13 y 11 horas respectivamente.
La sesión será transmitida en vivo desde el recinto, a través del canal oficial de YouTube de la Cámara de Senadores.
Para el miércoles 18 a la hora 10, en la Sala de Comisiones del segundo piso de Casa de Gobierno, se fijó una reunión de Asuntos Municipales con varios temas a tratar.
Entre ellos, se encuentra el Expediente N° 15.615, que propone un proyecto de ley para establecer los límites jurisdiccionales del Centro Rural de Población 5to Distrito del Departamento Gualeguay, declarado Comuna de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
Asimismo, el Expediente N° 15.617 busca establecer los límites jurisdiccionales de la Comuna Justo José de Urquiza del Departamento Nogoyá, también declarada de Segunda Categoría desde la misma fecha.
Otro tema a discutir es el Expediente N° 15.618, que establece los límites de la Comuna Santa María y Las Margaritas del Departamento Federación, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
El Expediente N° 15.619 propone definir los límites jurisdiccionales de la Comuna Yeso Oeste del Departamento La Paz, con la misma categoría y fecha de declaración.
Además, se abordará el Expediente N° 15.634, que establece los límites de la Comuna Crucesitas Tercera del Departamento Nogoyá, declarada de Segunda Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
El Expediente N° 15.635 busca establecer los límites jurisdiccionales de la Comuna Mojones Sud los Algarrobos del Departamento Villaguay, declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
Por último, el Expediente N° 15.636 propone definir los límites de la Comuna La Providencia del Departamento La Paz, también declarada de Primera Categoría a partir del 31 de diciembre de 2025.
A partir de las 11 hs. habrá una reunión de la comisión de Legislación General para discutir varios proyectos.
Entre los proyectos, se encuentra el Expediente N° 15.228, que propone la creación de un Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y Laboral en la ciudad de San José de Feliciano.
También se revisará el Expediente N° 15.035, que busca crear una Fiscalía con competencias de Familia y Penal de Niños, Niñas y Adolescentes en la ciudad de Santa Elena.
Finalmente, se discutirá el Expediente N° 14.400, que modifica el artículo 36º de la Ley orgánica de Tribunales Nº 6902.
A las 12 se programó una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General, de Presupuesto y Hacienda y de Producción para abordar el expediente N° 15.390.
Este último proyecto busca crear un marco institucional y normativo que fomente el desarrollo del Norte Entrerriano en diversas áreas.