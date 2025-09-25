Cámara Civil confirmó la caducidad del juicio contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad: “El pago ya no puede exigirse”
La Sala III de la Cámara Civil y Comercial, con un voto dividido, ratificó el fallo del juez Marcelo Bruno Dos Santos que declaró caducado el proceso mediante el cual el Estado reclamaba a Cristina Kirchner y a otros condenados en la causa Vialidad un resarcimiento de $22.300 millones por el 50% de las obras adjudicadas a Lázaro Báez que no fueron finalizadas. Con esta decisión, el pago ya no puede exigirse, aunque en Comodoro Py continúa el trámite por el decomiso de $685.000 millones.
En su fallo de 11 páginas, los jueces Juan Perozziello Vizier y Eduardo Daniel Gottardi sostuvieron que “la caducidad decretada debe ser confirmada. En efecto, el último acto impulsorio que registra la causa es del 17 de marzo de 2023”. La magistrada Florencia Nallar votó en disidencia.
El criterio de la Sala III confirmó la postura del juez de primera instancia, Dos Santos, quien había entendido que debía declararse operada la caducidad del proceso iniciado durante el gobierno de Mauricio Macri, dado que el Estado no impulsó nuevas medidas dentro de los plazos establecidos por el Código Procesal.
La defensa de la exmandataria, encabezada por Luis Goldin, solicitó la caducidad en dos ocasiones, alegando que el expediente no presentaba avances desde el 19 de octubre de 2023, y que dicho período permitía la suspensión de plazos procesales. Tras la confirmación por parte de la Cámara Federal de Casación Penal de la condena por administración fraudulenta, Vialidad incorporó esa resolución al expediente, aunque no alcanzó para evitar la caducidad.
El Estado argumentó que no había existido una inactividad procesal de seis meses que habilitara la caducidad, citando la incorporación de hechos, pruebas y sentencias del fuero penal. Además, señaló que la defensa de Cristina Kirchner prolongó los trámites al cuestionar al representante de Vialidad.
Sin embargo, la Cámara respaldó al juez Dos Santos y consideró que los plazos habían sido respetados, señalando que la caducidad no busca castigar la inactividad de las partes, sino evitar la prolongación indefinida de los procesos y garantizar una buena administración de justicia.
De esta manera, la exmandataria logra cerrar el proceso civil por el que se le reclamaban $22.300 millones, mientras que en el fuero penal sigue vigente la ejecución patrimonial por $685.000 millones.
El origen del reclamo
El juicio contra Cristina Kirchner y Lázaro Báez había comenzado en la justicia penal por 51 licitaciones adjudicadas, con un monto inicial de 46.000 millones de pesos. Tras la condena del TOF 2, se estimó que la defraudación alcanzó los 85.000 millones.
Los jueces explicaron que esta cifra surge de la actualización de los valores nominales al momento de las obras, ajustada por el índice de precios al consumidor, para preservar el valor real. Además, se consideraron sobreprecios detectados en al menos tres de las cinco obras viales peritadas, con un monto de entre 170 y 220 millones de dólares en ese universo, como parte de un modus operandi.