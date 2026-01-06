Calendario escolar 2026: cuándo comienzan las clases y las fechas clave en cada provincia
El Ministerio de Capital Humano, mediante la Secretaría de Educación, oficializó el calendario escolar correspondiente al ciclo lectivo 2026 para todo el país, una vez definidas las fechas de los feriados nacionales y provinciales. El cronograma fue consensuado con las autoridades educativas de las 24 jurisdicciones, que ratificaron el compromiso de garantizar 190 días efectivos de clases, tal como establece la normativa vigente.
El inicio del ciclo lectivo tendrá fechas escalonadas según la provincia. Santiago del Estero será la primera en comenzar, el 18 de febrero. Luego, Tierra del Fuego iniciará las clases el 24 de febrero, mientras que Ciudad de Buenos Aires, Mendoza, Neuquén y Santa Cruz lo harán el 25 de febrero. En tanto, Chubut, Jujuy y San Luis darán inicio el 23 de febrero.
Un amplio grupo de provincias comenzará el ciclo lectivo el 2 de marzo. En esa fecha volverán a las aulas los estudiantes de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe y Tucumán.
En relación con el receso invernal, las vacaciones de invierno serán del 20 al 31 de julio en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Santiago del Estero y Chaco. En cambio, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, San Juan, San Luis y Santa Fe tendrán su receso del 6 al 17 de julio. Por su parte, Corrientes, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán gozarán de las vacaciones de invierno entre el 13 y el 24 de julio.
En cuanto al cierre del ciclo lectivo, Formosa será la primera en finalizar, el 17 de diciembre. El 18 de diciembre concluirán las clases en Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.
Finalmente, la Provincia de Buenos Aires, Mendoza y Misiones extenderán el ciclo hasta el 22 de diciembre, mientras que La Pampa lo hará hasta el 23 de diciembre, siendo la última en cerrar el calendario escolar 2026.