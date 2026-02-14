Cafú brilló en la previa del Celebrity Game del NBA All Star en Los Ángeles
El fin de semana del Juego de las Estrellas de la NBA comenzó este viernes con su primera jornada en el Intuit Dome, en Los Ángeles, donde se disputó el tradicional partido de celebridades. Entre los protagonistas estuvo el exfutbolista brasileño Cafú, quien se llevó todas las miradas en la previa al exhibir su talento con la pelota, aunque luego no logró destacarse de la misma manera en el juego.
Al momento de su presentación, el exlateral derecho, de 55 años, ingresó al campo realizando jueguitos con un balón de fútbol sobre la alfombra roja. La habilidad del histórico capitán de Brasil —que disputó 143 partidos con su selección y fue campeón del mundo en 1994 y 2002— sorprendió a los fanáticos presentes en la casa de Los Angeles Clippers.
En el Celebrity Game, Cafú integró el equipo comandado por el griego Giannis Antetokounmpo, estrella de Milwaukee Bucks. También formaron parte de ese plantel el actor Keegan-Michael Key, la rapera GloRilla, el jugador de fútbol americano Amon-Ra St. Brown y el periodista Shams Charania, entre otros.
Del otro lado, el equipo fue dirigido por el actor y comediante Anthony Anderson. Su plantel incluyó al velocista canadiense Andre De Grasse, el rapero indio Badshah, la influencer Taylor Frankie Paul, el modelo Nicolas Vansteenberghe y el actor y cantante chino Dylan Wang.
El conjunto de Antetokounmpo se impuso por 65-58. El actor Rome Flynn fue elegido Jugador Más Valioso tras convertir 17 puntos, repitiendo el galardón que ya había obtenido en 2025. En el equipo derrotado sobresalió el senegalés Tacko Fall, quien firmó una planilla impactante con 20 puntos, 21 rebotes y 5 bloqueos. El pivot, de 2,29 metros, tuvo paso por la NBA entre 2019 y 2021 en Boston Celtics y Cleveland Cavaliers, y actualmente juega en China.
El salto inicial estuvo a cargo del francés Victor Wembanyama, figura de San Antonio Spurs. La disputa fue entre la creadora de contenido Jenna Bandy y el cantautor Adrien Nunez. En el entretiempo, el grupo surcoreano CORTIS ofreció un show musical.
La actividad del viernes también incluyó un cuadrangular de encuentros breves protagonizados por jugadores de primer y segundo año en la NBA y por integrantes de la G League, la liga de desarrollo. El título quedó en manos del equipo dirigido por Vince Carter, que venció 25-24 en la final al conjunto conducido por Carmelo Anthony. VJ Edgecombe, base de Philadelphia 76ers, fue el MVP tras anotar 17 puntos en semifinales ante el equipo de Tracy McGrady y 6 en la final.
La 75ª edición del Juego de las Estrellas continuará el sábado con el torneo de triples, el de volcadas y el regreso del Shooting Stars, competencia por equipos integrada por dos jugadores en actividad y un exjugador.
El domingo se disputará el plato fuerte, con un formato renovado: tres equipos competirán en partidos de 12 minutos y los dos mejores avanzarán a la final. El equipo Mundo estará liderado por Nikola Jokic, Luka Doncic y Wembanyama. En el equipo Barras sobresalen LeBron James, Kevin Durant, Kawhi Leonard y Jalen Brunson. El conjunto Estrellas contará con una base joven encabezada por Anthony Edwards, Devin Booker, Chet Holmgren y Cade Cunningham.