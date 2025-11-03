Cafesg y Salud de Entre Ríos supervisaron obras hospitalarias y abrieron licitaciones por más de 880 millones
La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) y el Ministerio de Salud llevaron adelante este lunes una intensa jornada de trabajo en Concordia, que incluyó la apertura de sobres de dos licitaciones públicas y la fiscalización del inicio de obras en el hospital Felipe Heras.
La agenda, enmarcada en el plan de mejoramiento de infraestructura escolar y hospitalaria, comenzó en la sede central de la Cafesg con la apertura de ofertas para dos obras estratégicas que representan una inversión total superior a 880 millones de pesos:
- Hospital Justo José de Urquiza (Concepción del Uruguay): construcción del nuevo sector de Oncología y Hemoterapia, vital para atender la demanda de pacientes oncológicos de la región, con un presupuesto oficial de más de 609 millones de pesos.
- Hospital San Benjamín (Colón): refacción de la sala de Internación Masculina, incluyendo recambio de cubierta y cielorrasos, impermeabilización de losas y renovación de la instalación eléctrica, por más de 270 millones de pesos.
El secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó la importancia de estas licitaciones: “Cada apertura de sobres representa un paso concreto en la mejora del sistema público de salud. Estas obras no solo significan inversión y empleo, sino también un compromiso político por fortalecer la infraestructura hospitalaria en toda la provincia, garantizando más calidad y dignidad en la atención para los entrerrianos”.
Recorrida de obras
Posteriormente, las autoridades se trasladaron al hospital Felipe Heras, donde supervisaron el inicio de las obras de refacción de los sectores Juntas Médicas e ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), un proyecto adjudicado y en ejecución que demandará una inversión de más de 147 millones de pesos.
El presidente de la Cafesg, Carlos Cecco, resaltó la labor conjunta con el Ministerio de Salud: “Estos dos hospitales en los que se licitan obras se suman al Felipe Heras y a otros tres establecimientos en los que ya intervenimos o se han licitado: hospital San José de la ciudad homónima, centro de salud Bartolomé Giacomotti en Concepción del Uruguay y hospital San José de Federación, que está próximo a adjudicarse”.
Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, señaló: “Es muy importante el trabajo conjunto con la Cafesg y con el nuevo equipo de gestión del hospital Felipe Heras, que requiere mantenimiento y actualización”. También destacó la apertura de sobres de licitación para obras en los hospitales de Colón y Concepción del Uruguay.
La agenda incluyó la participación de los vocales de la Cafesg Martín Dri, Pablo Canali y Marcelo Bisogni; el senador provincial Ramiro Favre (en forma remota); el diputado Marcelo López; los intendentes de Concordia y Colón, Francisco Azcué y José Luis Walser, respectivamente; junto a directivos de hospitales y de Recursos Materiales Hospitalarios y de Centros de Atención Primaria de la Salud, entre otros.