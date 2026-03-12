Cafesg y Salud de Entre Ríos impulsan obras sanitarias y educativas en Concepción del Uruguay
Autoridades provinciales y de la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg) recorrieron diversas obras estratégicas en Concepción del Uruguay, vinculadas al fortalecimiento de la infraestructura sanitaria y educativa.
Durante la visita se formalizó el inicio de los trabajos en el Hospital Justo José de Urquiza mediante la firma del contrato de obra junto a la empresa JCB. Además, se supervisaron los avances en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Dr. Bartolomé Giacomotti y se ratificó el compromiso con la infraestructura escolar del departamento.
En ese marco, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, destacó que la articulación con Cafesg permite sostener obras clave para el desarrollo regional y mejorar servicios esenciales como la salud y la educación.
La recorrida comenzó en el Hospital Justo José de Urquiza, uno de los principales centros de referencia de la costa del Uruguay, donde se firmó el contrato de obra para construir un nuevo sector de Oncología y Hemoterapia.
Con una inversión de 630.805.284,59 pesos, el proyecto busca dar respuesta al crecimiento de la demanda, que actualmente alcanza las 80 prestaciones mensuales. La obra permitirá resolver deficiencias históricas, entre ellas la instalación de una Cabina de Seguridad Biológica para la manipulación segura de drogas citostáticas, la ampliación del área de Hemoterapia para mejorar el confort de pacientes y profesionales y la creación de infraestructura sanitaria específica para el sector.
En el ámbito educativo, la directora departamental de Escuelas, María Bonnín, se sumó a la recorrida para supervisar los avances en la Escuela Esteban Echeverría. Con un presupuesto de 219.308.748,86 pesos, la obra integral contempla impermeabilización de techos, ejecución de rampas de accesibilidad, remodelación completa de la cocina, nuevas instalaciones eléctricas y la reparación de veredas y desagües pluviales.
Ampliación del CAPS Giacomotti
Posteriormente, los funcionarios visitaron el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) “Dr. B. Giacomotti”, donde se ejecuta una obra con una inversión de 250.736.396,32 pesos.
Los trabajos incluyen la construcción de nuevas áreas administrativas y depósitos en el sector este del edificio, lo que permitirá liberar espacios actualmente utilizados como oficinas para recuperar consultorios médicos y optimizar la capacidad operativa del centro frente a la creciente demanda de atención.
Durante el contacto con los medios, las autoridades también destacaron otras obras recientemente finalizadas por Cafesg en la ciudad, entre ellas la Escuela Nº 83 Mesopotamia Argentina, la Escuela de Educación Técnica Nº 2 Francisco Ramírez y la Escuela Nº 2 J. J. Viamonte.
“Estas obras son la muestra de que todos los días trabajamos para construir futuro en la región de Salto Grande”, expresó Carlos Cecco, presidente de Cafesg.
Por su parte, el secretario de Salud de Entre Ríos, Daniel Valentinuz, señaló: “Nuestra provincia tiene una amplia red de hospitales y centros de salud, muchos de ellos con un déficit en infraestructura que no desconocemos y para corregirlo estamos trabajando en forma articulada desde diferentes áreas. En este marco, el apoyo económico de Cafesg para la puesta en marcha de obras estratégicas es fundamental para nosotros, porque permite que los establecimientos asistenciales provinciales cuenten con las condiciones edilicias acordes a los servicios que prestan y la demanda que afrontan”.
La comitiva estuvo integrada por el presidente de Cafesg, Carlos Cecco; el vocal del organismo, Marcelo Bisogni; el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; el director del Hospital Urquiza, Ariel Vales; y la directora departamental de Escuelas del departamento Uruguay, María Bonnín, entre otras autoridades.