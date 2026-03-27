CAFESG abrió licitaciones por más de $451 millones para obras en un hospital y una escuela entrerrianos
La Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG) abrió este viernes las licitaciones públicas para dos obras clave de infraestructura sanitaria y educativa en Entre Ríos, con una inversión oficial que supera los $451 millones.
El organismo provincial, dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, realizó el acto de apertura de sobres en sus oficinas de Concordia. Las intervenciones se ejecutarán en el hospital General Francisco Ramírez, de San José de Feliciano, y en el edificio que comparten las escuelas Secundaria Nº26 y Primaria Nº83, de Concepción del Uruguay.
Según se informó, las obras se enmarcan en el Plan de Mejoramiento de Infraestructura Escolar y Hospitalaria que impulsa la CAFESG, con el objetivo de garantizar condiciones de seguridad, calidad y habitabilidad en edificios públicos de alta concurrencia.
La primera apertura correspondió a la obra de reparación de cubierta de techos, cielorrasos, revoques e instalaciones del hospital General Francisco Ramírez y su asilo de ancianos, en San José de Feliciano.
La intervención apunta a dar una solución definitiva a problemas de filtraciones y deterioro estructural. Entre los trabajos previstos se destacan la construcción de nuevas cubiertas de techo y recambio de canaletas, la intervención completa en la torre tanque y renovación de instalaciones de agua y eléctricas, la construcción de un nuevo pórtico de ingreso y accesos para el sector de internación y refacciones en el asilo de ancianos, incluyendo la reconstrucción de pisos hundidos y veredas perimetrales.
Esta obra cuenta con un presupuesto oficial de $254.530.051,80 y un plazo de ejecución de 180 días. Para esta licitación se presentaron seis oferentes.
En segundo término, la CAFESG procedió a la apertura de ofertas para las reparaciones varias en el edificio donde funciona la Escuela Secundaria Nº26 Bicentenario, en Concepción del Uruguay. En ese inmueble ya se había refaccionado anteriormente la Escuela Primaria Nº83 Mesopotamia Argentina, que comparte el mismo edificio.
El proyecto escolar contempla una superficie de intervención de 1.800 metros cuadrados y busca resolver filtraciones históricas en aulas y galerías.
Entre los trabajos principales se incluyen la ejecución de una nueva cubierta de chapa sobre estructura de perfiles C en las galerías, con cielorrasos de policloruro de vinilo (PVC), la remodelación integral de la cocina (agua, cloaca, electricidad y gas), la sustitución de aberturas en aulas y la renovación total de la instalación eléctrica con tableros seccionales, además de la pintura general de la fachada y la colocación de nueva cartelería institucional.
En este caso, la inversión prevista según el presupuesto oficial asciende a $196.715.931,53, con un plazo de obra de 180 días corridos. Para este cotejo de precios se registraron ocho empresas interesadas.
De este modo, la CAFESG licitó obras para los departamentos Feliciano y Uruguay, reforzando su rol como organismo ejecutor de proyectos de infraestructura estratégica en la región de Salto Grande.