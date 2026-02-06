Cadena de pagos rota y desabastecimiento: alerta en la avicultura por la crisis en una gigante del sector
Confederaciones Rurales Argentina advirtió por las “consecuencias profundamente dañosas” que se están sintiendo a raíz de la situación que atraviesa Granja Tres Arroyos. “El panorama es complejo, triste y nefasto”, aseguró.
Granja Tres Arroyos es una de las empresas más importantes de la cadena avícola argentina que desde hace tiempo se encuentra con serias complicaciones financieras y económicas que la han llevado a reducir sus operaciones.
El problema es que, como suele suceder en estos casos, la crisis de esta gigante ha derramado hacia abajo e impactado en sus productores proveedores, que sufren consecuencias “profundamente dañosas” ante este panorama “complejo, triste y nefasto”.
Esas fueron las palabras que usó la Comisión de Avicultura de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) para alertar sobre lo que está sucediendo en la actividad a raíz de la delicada coyuntura que atraviesa una de las principales compañías avícolas del país.
Según repasaron desde CRA, Granja Tres Arroyos ha implementado procesos de reestructuración que incluyeron cierres de plantas, atrasos salariales y ajustes operativos, en un contexto de crisis financiera y productiva que genera incertidumbre en toda la cadena.
Y mencionaron que es un caso más dentro de una larga lista que parece repetirse en la cadena avícola argentina, donde los ceses de actividades o quiebras de empresas del sector han dejado, en distintos momentos, una extensa lista de damnificados, afectando tanto a trabajadores como a productores integrados que dependen de la continuidad operativa de estas firmas.
Como antecedentes de situaciones similares se incluyen casos como San Sebastián, Praver y Cresta Roja.
“En algunos casos, incidieron escenarios económicos adversos o estructuras de costos difíciles de sostener. En otros, situaciones sanitarias y comerciales, como el impacto de la hepatitis y la caída de exportaciones. Si bien en el caso actual aún no existen elementos concluyentes que permitan determinar las causas definitivas de la crisis, es evidente que el escenario proyecta un fuerte impacto social y productivo, especialmente en regiones donde la actividad avícola constituye uno de los pilares del desarrollo económico local”, lamentó CRA, en este contexto.
En la práctica, la entidad afirmó que los productores están atravesando situaciones de zozobra e imprevisibilidad, ya que no hay certidumbre alguna sobre el futuro de la compañía.
“Por un lado, la producción y la provisión de alimentos en las granjas ya comienza a ser una incógnita y se han iniciado situaciones de desabastecimiento”, alertó.
En tanto, mencionó que: “La cadena de pagos empieza a romperse con consecuencias profundamente dañosas”.
“En definitiva, el panorama es complejo, triste y nefasto para el primer eslabón de la cadena productiva, quienes no tienen posibilidades de redefinir ni transformar su actividad, hecho que indefectiblemente los deja en las puertas del quebranto”, agregó.
Frente a este contexto, Confederaciones Rurales Argentinas entiende que es necesario avanzar hacia procesos de diálogo responsable entre todos los actores involucrados, acompañados por la participación activa del Estado y el análisis de los organismos judiciales correspondientes.
“La transparencia y el abordaje integral de la problemática serán claves para proteger la continuidad de la producción, el empleo y la sustentabilidad de las economías regionales vinculadas a la avicultura”, concluyó.
Fuente: InfoCampo