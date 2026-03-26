Cada vez más desubicada de su rol: Lilia Lemoine defendió a Manuel Adorni con expresiones tan inadecuadas como inoportunas
Tras la polémica conferencia de prensa de Manuel Adorni en la que éste intentó dar explicaciones por sus polémicos viajes y presuntas propiedades de lujo, la diputada nacional Lilia Lemoine se acercó a un canal televisivo para respaldar las declaraciones del jefe de Gabinete, dejando atónito al conductor -oficialista- del programa, Esteban Trebucq.
Lemoine lleva hace días una solitaria batalla en redes sociales intentando defender al ex vocero presidencial, quien tiene investigaciones abiertas en la Justicia por haber llevado a su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial, además de haber viajado en avión privado a Punta del Este con su familia y tener una casa en un barrio privado sin declarar.
“No tengo nada que esconder”, dijo ayer Manuel Adorni, quien evitó dar presiciones a los periodistas presentes en la sala de prensa porque podría “entorpecer la causa” y aseguró que “todo lo que tiene que estar declarado, está declarado”.
Horas después, la diputada Lemoine participó de LN+ en el programa de Esteban Trebucq, a quien dejó estupefacto con sus declaraciones.
-Adorni fue filmado con sus hijos. Esto es culpa de DELCY RODRÍGUEZ, la narco-dictadura de Venezuela y de Alberto Fernández
-Pero qué tiene que ver Venezuela en esto?
-TODO tiene que ver. Pagano! Franco Bindi! Mauro Federico! Toviggino! La AFA!
BROTE PSICÓTICO EN VIVO. FIN. pic.twitter.com/q5Mur0IS0s
— Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) March 26, 2026
“Antes de ser periodista, es padre, se metieron con sus hijos y todo porque la diputada (Marcela) Pagano mete los dedos”, afirmó Lilia sobre Adorni. Algo tras lo cual rápidamente fue cuestionada por el periodista: “¿Quién habló de sus hijos?”
Pero Lemoine continuó con su exposición: “Alguien lo filmó en un momento privado y esperaron un mes y empezaron… Se metieron con su familia, con su casa, que está todo declarado como corresponde”.
“Marcela Pagano, con toda la red de amigotes que tiene, que ya ves por donde va, Delcy Rodríguez, la narco dictadura, Alberto Fernández y toda esa gente de porquería, que está metiéndose en el medio. Todo tiene que ver porque todo lo que sale de ahí es turbio y te enoja, así de simple, y a la gente le enoja también”, completó la diputada.
En ese momento volvió a ser interrogada por Trebucq: “¿Qué tiene que ver Delcy Rodríguez con una casa de Adorni, que él mismo reconoció que es de él?”
“¿Quién empezó todo esto? ¿Quién puso los videos al aire? ¿Quién difundió todo? El equipo de Marcela Pagano”, aseguró Lemoine, a pesar de que no hay pruebas que vinculen a la diputada Pagano con la difusión del video de Manuel Adorni subiendo al avión privado junto a su mujer y sus hijos.
En la mesa del debate también se encontraba Gabriel Solano, exlegislador porteño y dirigente del Frente de Izquierda, que hasta el momento observaba la exposición de Lemoine en silencio e incrédulo. Hasta que finalmente trató de intervenir, pero no pudo: “Hay alguien que…”, comenzó pero Lemoine retomó la carga.
“Es la verdad, hechos, siempre la misma gente la que empieza las operaciones. Marcela Pagano, Franco Bindi, Toviggino, Carnaval”, enumeró, metiendo en la misma bolsa a la diputada Pagano y su marido, el dirigente de AFA investigado por corrupción y lavado de dinero, y el canal de streaming Carnaval.
No es la primera vez que Lemoine apunta contra Pagano. Las diputadas mantenían una buena relación y se sentaban al lado en la Cámara Baja, hasta que la experiodista se diferenció del bloque libertario. Desde entonces, sus cruces en el Congreso son moneda corriente y en más de una ocasión han llegado a la violencia.