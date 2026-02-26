Cada día más sarcástico… Milei rotuló de “Lengua Floja” a otro empresario argentino
El presidente Javier Milei comenzó la jornada de jueves con una publicación en redes sociales donde apuntó contra tres empresarios argentinos y les agradeció -con ironía- por “dejar en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien”.
“Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días”, escribió Milei contra Paolo Rocca (Techint), Javier Madanes Quintanilla (Fate y Aluar) y Roberto Méndez (Neumen).
BATALLA CULTURAL
Agradezco profundamente con todo mi alma, las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el Señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia al sistema corrupto que hundió a los argentinos de…
— Javier Milei (@JMilei) February 26, 2026
Los tres fueron confrontados por el presidente en el último mes por diversas razones. En enero, Rocca se vio involucrado en un conflicto con el Gobierno luego que Techint levantara quejas tras perder frente a una compañía india una licitación para exportar gas de Vaca Muerta.
La semana pasada, Fate anunció su cierre definitivo, en pleno debate por la reforma laboral. “¿Conspiranoico yo? Fin”, escribió Milei en X antes de empezar a replicar mensajes que daban cuenta de un supuesto intento desestabilizador del dueño de Madanes Quintanilla.
El caso más reciente sucedió, con Roberto Méndez, de Neumen, quien reconoció en una entrevista que “multinacionales y empresarios robaban con los precios” en un mercado que, según detalló, “no era real”. Poco después, el mandatario salió al cruce.