Cabo Verde clasificó por primera vez al Mundial FIFA

Redacción | 13/10/2025 | Deportes | No hay comentarios

Cabo Verde, el diminuto archipiélago africano le ganó 3-0 a Esuatini, en la jornada final de las Eliminatorias de África, y se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo, que el próximo año se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. En su hazaña, los tiburones azules dejaron a Camerún en el 2do lugar y los leones deberán pelear por la clasificación en un repechaje.

Con la victoria Cabo Verde ganó el grupo D de la eliminatoria africana con 23 puntos. Camerún, que no pudo pasar del 0-0 ante Angola, terminó segundo con 19 unidades.

Aunque el marcador final parece cómodo, el inicio fue complicado. Durante el primer tiempo, el equipo dirigido por Bubista chocó una y otra vez contra el férreo bloque defensivo de Esuatini. Y cuando lograba romper líneas, el arquero Khanyakwezwe Shabalala respondió con grandes atajadas.

Todo cambió a los tres minutos del segundo tiempo, cuando Dailon Livramento aprovechó un rebote en el área y marcó el 1-0. El delantero del Casa Pia portugués, autor también del gol del triunfo ante Camerún en septiembre, volvió a ser decisivo.

Cabo Verde tomó confianza y casi amplía la ventaja con un disparo de Jamiro Monteiro que dio en el travesaño. Sin embargo, a los 54 minutos, Willy Semedo aseguró la victoria al empujar un balón dentro del área tras una jugada iniciada por Diney Borges y Yannick Semedo.

Ya en el cierre, el defensor Stopira selló el 3-0 en tiempo añadido y desató la fiesta total en el Estadio Nacional de Praia, colmado por 15.000 aficionados. El gobierno incluso decretó feriado nacional para celebrar un día histórico: Cabo Verde estará en el Mundial 2026.

