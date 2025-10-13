Cabo Verde clasificó por primera vez al Mundial FIFA
Cabo Verde, el diminuto archipiélago africano le ganó 3-0 a Esuatini, en la jornada final de las Eliminatorias de África, y se clasificó por primera vez en su historia para una Copa del Mundo, que el próximo año se jugará en Estados Unidos, México y Canadá. En su hazaña, los tiburones azules dejaron a Camerún en el 2do lugar y los leones deberán pelear por la clasificación en un repechaje.
Con la victoria Cabo Verde ganó el grupo D de la eliminatoria africana con 23 puntos. Camerún, que no pudo pasar del 0-0 ante Angola, terminó segundo con 19 unidades.
Aunque el marcador final parece cómodo, el inicio fue complicado. Durante el primer tiempo, el equipo dirigido por Bubista chocó una y otra vez contra el férreo bloque defensivo de Esuatini. Y cuando lograba romper líneas, el arquero Khanyakwezwe Shabalala respondió con grandes atajadas.
Se desató la locura en Praia | Livramento pone el primer GOL para Cabo Verde y está clasificando el mundial de manera directa por primera vez en su historia.
Comenzando el segundo tiempo le ganan a Eswatini . ️✈️
Todo cambió a los tres minutos del segundo tiempo, cuando Dailon Livramento aprovechó un rebote en el área y marcó el 1-0. El delantero del Casa Pia portugués, autor también del gol del triunfo ante Camerún en septiembre, volvió a ser decisivo.
Locura en Cabo Verde por un acontecimiento que en minutos será histórico: así se celebró el 2-0 ante Esuatini por las Eliminatorias Africanas. Con el triunfo se clasificará a un Mundial POR PRIMERA VEZ. El periodista Rafael Escrig obtuvo el registro pic.twitter.com/FMhzNDPIcN
Cabo Verde tomó confianza y casi amplía la ventaja con un disparo de Jamiro Monteiro que dio en el travesaño. Sin embargo, a los 54 minutos, Willy Semedo aseguró la victoria al empujar un balón dentro del área tras una jugada iniciada por Diney Borges y Yannick Semedo.
Ya en el cierre, el defensor Stopira selló el 3-0 en tiempo añadido y desató la fiesta total en el Estadio Nacional de Praia, colmado por 15.000 aficionados. El gobierno incluso decretó feriado nacional para celebrar un día histórico: Cabo Verde estará en el Mundial 2026.