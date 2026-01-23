C5N echó a su corresponsal en Estados Unidos, Silvina Sterin Pensel
El canal de noticias C5N desvinculó a su corresponsal en Estados Unidos, Silvina Sterin Pensel. “Nos sorprendieron sus comentarios antisemitas en redes sociales. Sus ideas tan radicalizadas y su fanatismo no tienen lugar en nuestro espacio”, dijo una fuente del canal, que destacó la buena relación que tienen con la comunidad judía.
La decisión de C5N se produjo tras un fuerte repudio que incluyó a dirigentes políticos. Patricia Bullrich, senadora libertaria y exministra de Seguridad, sostuvo que la periodista Sterin Pensel era “bruta y antisemita. Encienden la llama del odio, paso previo a la violencia. Historia ya vivida”. A esos comentarios, la entonces corresponsal de C5N le respondió: “No hay mayor violencia que un genocidio”.
Uno de los que había reclamado la salida de Sterin Pensel de C5N fue el legislador porteño Waldo Wolff (PRO), quien les preguntó públicamente a las autoridades del canal de noticias si estaban “al tanto que tienen una corresponsal en Estados Unidos manifiestamente anti judía, que postea permanentemente posiciones de odio y llamados a la destrucción de los judíos”.
Otro de los comentarios que generaron fuertes polémicas fue cuando, la semana pasada, dijo la por entonces corresponsal de C5N que: “En Israel todos pasan obligatoriamente por el Ejército. Todos son parte de las fuerzas de ocupación israelíes que cometen un genocidio contra el pueblo palestino. Recibirlos con brazos abiertos implica avalar ese exterminio que llevan a cabo”, aseguró Sterin Pensel.
Ese comentario fue calificado como “repudiable” por el diputado libertario Alejandro Fargosi, quien dijo que ella era “una operadora del antisemitismo, escondida tras el manto del periodismo”.
El periodista Eduardo Feinmann fue uno de los más duros en sus críticas hacia Sterin Pensel. Sobre sus publicaciones sostuvo: “Asco da la ‘periodista’. ¿C5N permite una corresponsal antisemita y antijudía? ¿Permiten ese discurso de odio?”.
La corresponsal de C5N respondía todos los cuestionamientos, cada vez con mayor vehemencia, incluso retuiteando mensajes que pedían la solidaridad con ella, que “está siendo atacada por toda la horda judeosionista”, planteaba uno de ellos.
En su defensa salió la legisladora porteña Vanina Biasi (Frente de Izquierda), quien se solidarizó con Sterin Pensel y aseguró que “no vinimos a este mundo a caerle en gracia a los genocidas ni a sus cómplices”. Además, planteó que “están desesperados por silenciar la descripción de la realidad para reinventarla”.
La respuesta del canal llegó este jueves, cuando fuentes oficiales de C5N informaron ante la consulta de Clarín que habían desvinculado a su corresponsal en los Estados Unidos. “Nos dejó muy expuestos, porque esa no es nuestra posición editorial, así que decidimos separarla y que no salga más al aire”, aseguraron desde el canal de noticias de Cristóbal López.