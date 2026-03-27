Burford calificó de “muy decepcionante” el fallo por YPF y evalúa ir a la Corte Suprema de EEUU y al Ciadi
Tras el histórico fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York a favor de Argentina en el juicio por YPF, el fondo inglés Burford Capital difundió un duro comunicado en el que calificó la decisión como “muy decepcionante” y anticipó que analiza llevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos y al Ciadi.
Se trata del fondo que compró hace casi una década los derechos a litigar en este caso y que era el principal beneficiario del fallo de primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba a la Argentina a pagar un resarcimiento de USD 16.000 millones (unos USD 18.000 millones con los intereses que corren desde 2023).
En el texto difundido, Burford sostuvo que el fallo por YPF es “muy decepcionante” y que estudia distintas vías de apelación, entre ellas la Corte Suprema de EEUU y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
“La decisión del Segundo Circuito es, sin duda, muy decepcionante y representa un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios de la Bolsa de Nueva York”, afirmó Christopher Bogart, CEO de Burford, al cuestionar con dureza el pronunciamiento.
En ese marco, Bogart recordó los riesgos del litigio en tribunales estadounidenses y planteó un escenario alternativo: “Sin embargo, siempre hemos dicho que existía riesgo asociado con litigar este caso en los tribunales de EEUU, y a menos que los demandantes puedan revocar esta lamentable decisión del panel, el arbitraje de tratado de inversión sigue siendo una perspectiva totalmente viable”, agregó.
El impacto del revés judicial se reflejó de inmediato en el mercado: las acciones de Burford se derrumbaron más de 50 por ciento en la jornada posterior al fallo.
En cuanto a los próximos pasos procesales, el fondo inglés adelantó que pedirá una revisión ante el pleno de la Cámara de Apelaciones, aunque reconoció las bajas probabilidades de éxito. Señaló que ese tribunal “rara vez concede tales solicitudes”, marcando así el carácter excepcional del recurso.
“Tras la decisión del Segundo Circuito sobre la petición en pleno, suponiendo que los demandantes busquen tal recurso, considerarán pasos adicionales, incluyendo si solicitar una revisión adicional ante la Corte Suprema de los Estados Unidos”, indicaron en el comunicado, dejando abierta la puerta a una eventual presentación ante el máximo tribunal estadounidense.
Sin mencionarlo de forma directa, Burford también deslizó la posibilidad de acudir al Ciadi, el tribunal arbitral del Grupo Banco Mundial, un ámbito en el que Argentina acumula numerosas demandas de multinacionales y donde el país es un “viejo conocido”.
En ese sentido, el fondo remarcó: “Es probable que los demandantes consideren seriamente el inicio de un arbitraje de tratado de inversión contra Argentina. Esta es la vía alternativa que siempre ha estado disponible en caso de que los tribunales estadounidenses no admitieran el caso”, se destacó.
Y completó, aludiendo a los antecedentes del país en esa instancia: “Es prematuro discutir públicamente el alcance y los contornos del camino del arbitraje, pero es importante recordar que la litigación en EEUU nunca fue la única vía para un posible alivio aquí, y que Argentina ha perdido muchos de esos arbitrajes de inversión en el pasado, incluyendo una reclamación sustancial financiada por Burford que produjo un resultado altamente exitoso”, subrayaron.