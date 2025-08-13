Bullrich sobre el escándalo del fentanilo: “La Justicia determinará qué funcionarios son los responsables”
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que es necesario determinar “qué funcionarios” son responsables de que el fentanilo haya causado la muerte de casi cien personas, señalando que hubo una cadena de custodia fallida.
“Hay responsabilidades que las determinará la Justicia; habrá que ver en los organismos de control qué responsabilidad hay y qué funcionarios son responsables de que el fentanilo hoy haya matado a casi cien personas, de acuerdo a lo que está diciendo la Justicia”, expresó la funcionaria en diálogo con La Nación+.
Bullrich recordó el antecedente del desvío de efedrina ocurrido años atrás: “Así como en su momento la efedrina fue un desvío de la prohibición de México, entró por Argentina y pasaste de mil kilos por año a 10 mil y nadie se dio cuenta, con el fentanilo hay una cadena de custodia que ha fracasado totalmente”.
La ministra subrayó que la rigurosidad en los controles es clave para evitar el ingreso de esta droga al país: “Siempre hemos sido muy rigurosos y esa rigurosidad es fundamental para que no entre el fentanilo a Argentina, no solamente ahora con un fentanilo contaminado con bacterias, porque el país entero está con miedo respecto a lo que está pasando”.