Bullrich recibió a la familia de Jeremías Monzón y defendió bajar la edad de imputabilidad: “Me importan dos ovarios si son menores”
La senadora nacional Patricia Bullrich recibió este viernes a los familiares de Jeremías Monzón, el adolescente asesinado a fines de diciembre en Santa Fe, y aprovechó para reafirmar su impulso de bajar la edad de imputabilidad, ignorando el impacto de su propuesta sobre la justicia y la seguridad. Tras el encuentro, la legisladora lanzó sin rodeos: “Se llevan una vida a sangre fría y sin consecuencias sólo por su edad”, frase que refleja su férrea defensa de un proyecto que muchos consideran peligroso.
El caso de Monzón, de 15 años, brutalmente apuñalado más de 20 veces por tres menores de edad frente a la cancha de Colón de Santa Fe, volvió a poner en el centro del debate la inminente reforma del Código Penal Juvenil que Bullrich y el oficialismo buscan impulsar desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Los autores, todos menores de 16 años, quedan por ahora fuera del alcance de la justicia.
Realmente no hay palabras que alcancen. Escuchar a Romina hablar de Jeremías y de lo que le hicieron te revuelve el estómago.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 30, 2026
Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia… pic.twitter.com/8Fl9Z1o5Ix
En su despacho del Senado, Bullrich escuchó a la madre de la víctima, Romina, y a su abogado, Bruno Rugna, y aprovechó para sacar rédito político: “Me importan dos ovarios si son 50 menores o 500 los que cometen delitos. Saben lo que hacen. Matan y vuelven a su casa como si nada, mientras una familia queda destruida para siempre”, escribió en su cuenta de X.
El proyecto de ley que busca bajar la edad de imputabilidad, con dictamen de comisión pero aún sin tratamiento en el recinto, propone situarla entre los 13 y 14 años. Bullrich se mostró confiada en que saldrá adelante, y defendió su postura como un acto de “justicia” para futuras víctimas, a pesar de que no cambiará el destino de Jeremías.
Romina Monzón consideró la reunión positiva, aunque subrayó la crudeza de la propuesta: “Si fuera por mí, la edad de imputabilidad debería ser a partir de los 12 años”.
El caso sigue generando repercusiones: recientemente, el hermano de uno de los acusados fue detenido tras amenazar a un joven que pedía justicia en redes sociales. Además, la madre de una de las adolescentes implicadas fue imputada como aparente partícipe secundaria, mientras otra persona vinculada quedó bajo prisión preventiva.
Con su estrategia, Bullrich deja en evidencia su visión dura y sin matices sobre menores infractores, mientras la sociedad debate si bajar la edad de imputabilidad representa justicia o un acceso directo a la impunidad legal.