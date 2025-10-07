Bullrich presentó el Centro Nacional Antiterrorista
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentó este martes el Centro Nacional Antiterrorista (CNA), un nuevo organismo dependiente de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que tendrá como objetivo unificar y coordinar los esfuerzos del Estado para prevenir y combatir el terrorismo en el país.
La funcionaria destacó que los grupos extremistas armados no se combaten con improvisación, justificando la creación de esta nueva dependencia que centralizará información previamente dispersa entre la SIDE, el Ministerio de Seguridad y las fuerzas locales según cada distrito.
El CNA trabajará en cooperación con gobiernos provinciales, municipales y de la Ciudad de Buenos Aires, unificando la información y agilizando la respuesta ante amenazas terroristas. Bullrich señaló que este centro busca cerrar una brecha histórica en la coordinación entre organismos públicos, mencionando a organizaciones como ISIS, Hamás, Al Qaeda y Hezbolá, cuyos integrantes están acusados por el Estado argentino por los atentados a la Embajada de Israel (1992) y a la AMIA (1994).
Si bien la SIDE comandará el CNA, será el Ministerio de Seguridad el encargado de activar protocolos y coordinar las fuerzas federales en todo el país. Además, el Ministerio Público Fiscal podrá designar un enlace administrativo y el centro establecerá vínculos permanentes con otros organismos nacionales para garantizar una respuesta integral.
El organismo incluirá miembros de los Ministerios de Defensa, Seguridad, Economía, Interior y Justicia, la Cancillería, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Agencia Nacional de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, la Dirección de Inteligencia Estratégica Militar y la Dirección Nacional de Migraciones.
“El terrorismo no se combate con improvisación. Se combate con inteligencia, cooperación nacional e internacional, planificación y acción concreta. Eso es lo que va a hacer este centro”, afirmó Bullrich, quien también es candidata a senadora por La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires.
La ministra presentó el CNA acompañada por la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el jefe de la SIDE, Sergio Darío Neiffert, y el subsecretario de Lucha contra el Narcotráfico, Ignacio Ernesto Cichello.