Bullrich ironizó sobre el encuentro entre Pichetto y Cristina Kirchner: “¿Están de novios?”
La visita del diputado Miguel Ángel Pichetto al departamento donde Cristina Fernández de Kirchner cumple prisión domiciliaria generó sorpresa en la dirigencia política y derivó en un comentario irónico de Patricia Bullrich sobre el acercamiento entre ambos dirigentes.
El encuentro se produjo en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario. La reunión motivó una consulta a Bullrich durante una entrevista televisiva.
Ante la pregunta sobre si sabía que el legislador “volvió” con la ex mandataria, la senadora de La Libertad Avanza respondió con ironía: “¿Está de novio con Cristina?”, dijo este jueves en TN.
Frente a la aclaración de que no se trataba de ese tipo de vínculo, Bullrich explicó que la forma en que le plantearon la pregunta le había generado confusión. “Me dijiste ‘volvió con Cristina’, me lo dijiste así y qué se yo”, agregó.
Luego, la ex ministra de Seguridad adoptó un tono más serio para referirse al acercamiento político entre ambos. Recordó que hablaba con Pichetto cuando compartían espacio en Juntos por el Cambio y comparó la situación con alguien que se independiza y luego debe regresar a vivir con sus padres.
“Quizá siempre estuvo ahí, en algún momento se sintió con el kirchnerismo pero después finalmente se sintió más incómodo con nosotros, con los que somos más liberales, republicanos, y vuelve a la casita de los viejos, es como una frustración volver”, evaluó.
En esa línea, sostuvo que un eventual regreso del rionegrino al espacio kirchnerista sería una involución. “Uno dice ‘el día que me voy de la casa de mis papás, no vuelvo más’. Es una involución, así lo veo”, afirmó.
Más allá de esas críticas, Bullrich definió a Pichetto como “una persona respetable y formada”, aunque reiteró su análisis político. “Creo que se debió sentir incómodo desde el momento que estuvo como candidato a vicepresidente de (Mauricio) Macri y ahora con un liberalismo más explícito, que en su vieja casa que es el peronismo”, enfatizó.
El encuentro entre Pichetto y Cristina Kirchner tuvo lugar el martes 24 de febrero por la tarde, cuando el diputado peronista llegó al departamento donde la ex presidenta cumple arresto domiciliario. Antes de la reunión presencial, ambos habían mantenido una conversación telefónica en diciembre.
Los ex compañeros de bloque en el Senado volvieron a verse tras años de distanciamiento y retomaron el diálogo político.