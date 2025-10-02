Bullrich exige a Espert que aclare su vínculo con Fred Machado: “Hay que hablar para salvar al presidente, al proyecto”
Patricia Bullrich reafirma sus convicciones en cuanto al escándalo que involucra a José Luis Espert, quien se negó a responder si recibió dinero de parte del empresario investigado por narcotráfico, Fred Machado. La ministra de Seguridad volvió a pedirle al candidato libertario que aclare sus vínculos y responda a la consulta de la prensa.
“Tuvo una posición poco clara, de no decir exactamente las cosas que sucedieron. Cuando no tiene nada que esconder, lo mejor es decir las cosas”, planteó Bullrich esta mañana en una nota en A24.
Para Bullrich, “Es una campaña con un montón de temas que son de vieja data, como este de Espert que es de 2019, pero a ese clásico hay que cortarlo”, aconsejó.
A Bullrich le mostraron el corte donde Espert se niega a responder si recibió o no 200 mil dólares de Machado. “Me parece que José Luis tiene que volver a los medios y contestar claro. No es un tema de convencimiento. Nosotros tenemos una vara altísima. Tenemos que ser claros en el auscultamiento que hace la sociedad sobre nuestras conductas. Tiene que volver y ser claro. Punto”, dijo.
Luego se refirió al apoyo que Milei le hizo a Espert en las últimas horas. “Lo que a cada uno le toca es hablar para salvar al presidente, al proyecto. No puede ser que sea el presidente el que salga a hablar del candidato a diputado. Somos nosotros los que tenemos que trabajar”, planteó Bullrich.
La ministra sí defendió a Espert al plantear que la causa sobre Machado aparece en 2021, por lo que el economista podía no saber sobre sus vínculos. “Espert era un novato, que no había estado en la acción política. Yo tenía un equipo especializado en hacer informes de quién se acerque en la campaña, de a qué auto te subís. En 2019 Espert estaba solo, no tenía el equipo para hacer el análisis previo”, dijo.