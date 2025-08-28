Bullrich culpó a Otermín por el ataque a Milei en Lomas de Zamora y confirmó dos detenidos
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, confirmó este miércoles la detención de dos personas por la agresión al presidente Javier Milei en Lomas de Zamora y responsabilizó directamente al intendente Federico Otermín por los incidentes. “El Presidente corrió la cabeza, sino le pegaba la piedra”, advirtió.
“El principal responsable de lo que pasó hoy es Otermín. Estaban sus funcionarios y los barrabravas que trabajan con él. Pensar que Lomas de Zamora es de él, es un error”, afirmó en diálogo con La Nación +.
Sobre los detenidos, Bullrich detalló que se trató de un integrante de la agrupación HIJOS, que intentó subirse a la camioneta en la que viajaba el Presidente, y de un barrabrava de Arsenal con derecho de admisión en las canchas. El militante de HIJOS ya fue liberado, mientras que el barra iba a recuperar la libertad en las próximas horas, acusado de arrojar piedras contra la comitiva presidencial.
“Fue un ataque brutal al Presidente. Estaba el secretario de Seguridad de Lomas agitando, el concejal Claudio Morel, el secretario de Gobierno y barras de Temperley”, describió.
De este modo, la ministra responsabilizó al kirchnerismo por la violencia contra Milei, en la antesala de las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre. “Nos tiran piedras todo el tiempo, en caravanas y de forma mediática también. Buscan generar un clima de violencia. Hoy tenemos a la intendencia de Lomas de Zamora metida en lo que era un acto democrático”, sostuvo.
Y agregó: “Decimos kirchnerismo nunca más porque el poder siembra el caos y no quieren que se rompan los lazos corporativos que han tenido a lo largo del país”.
Bullrich además resaltó la actuación de la Policía Bonaerense, que se puso “como escudo del Presidente” junto a las fuerzas federales y la custodia presidencial.
Bullrich sobre las supuestas coimas en la Agencia de Discapacidad
Al ser consultada sobre el escándalo de los audios que vinculan a funcionarios con supuestos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad, Bullrich pidió dejar que la justicia avance: “Primero, las mafias atacan todo el tiempo y el ataque de las mafias tiene estos costos. Y segundo, república, que sea la Justicia la que investigue”.