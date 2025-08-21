Bullrich criticó a la Policía Bonaerense por los incidentes en Independiente y responsabilizó a la Conmebol
La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cuestionó el accionar de la Policía Bonaerense durante los incidentes ocurridos este miércoles por la noche en el estadio de Independiente, en Avellaneda, durante el partido frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.
En conferencia de prensa junto a su par chileno, José Antonio Viera-Gallo, Bullrich aseguró: “Había que actuar antes, cuando se tiró la primera piedra, para evitar lo que sucedió después”. La funcionaria señaló que la presencia de 800 efectivos policiales debía traducirse en intervención efectiva y no en inacción.
Los disturbios, protagonizados por barras chilenos y argentinos, dejaron tres heridos graves de nacionalidad chilena y 111 detenidos. Bullrich indicó que le sorprende que la mayoría de los detenidos sean seguidores chilenos y explicó que el fiscal de Avellaneda, Mariano Zitto, trabaja en la identificación de los barrabravas de Independiente implicados en los hechos.
La ministra aseguró además que se analizan las imágenes de los incidentes para deslindar responsabilidades de quienes no cometieron actos violentos.
Conmebol bajo la lupa
Bullrich también apuntó contra la Conmebol por su rol en el partido. “Las decisiones tienen que ser rápidas y concretas, no se puede estar tres horas con violencia sin determinar si se suspende o no el encuentro”, afirmó. Según la ministra, la entidad sudamericana y el árbitro forman parte del problema por la demora en actuar.
En ese marco, confirmó que el Estado nacional participará en la causa penal para garantizar que los culpables respondan ante la Justicia, sin importar su nacionalidad.
Por último, Bullrich recordó la labor del programa Tribuna Segura, que impidió que un aspirante a jefe de la barrabrava de Independiente ingresara al estadio, como parte de las medidas de prevención que Argentina implementa desde hace años.