Bullrich contra Cristina Kirchner tras su declaración en la causa Cuadernos: “Si no quiere estar declarando, no debería haber robado”
La senadora Patricia Bullrich lanzó duras críticas contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de que esta última declarara este martes en los tribunales de Comodoro Py en el marco de la causa Cuadernos. “Señora presidiaria: si no quiere estar declarando, no debería haber robado”, expresó la exministra, y agregó que “la única responsable de sus acciones es usted”.
El mensaje fue publicado en la red social X, donde Bullrich también sostuvo que la exmandataria fue condenada por corrupción en todas las instancias judiciales y la acusó de haber encabezado un esquema de irregularidades durante su gestión.
Señora Presidiaria: si no quiere estar declarando ni ya condenada por corrupción en todas las instancias judiciales, no debería haber robado. Fácil.— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 17, 2026
Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado: retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus…
“Durante años te dedicaste a saquear las arcas del Estado. Retornos de obras que nunca se hicieron, contrataciones truchas en tus hoteles y un esquema para enriquecer a Lázaro Báez”, afirmó la legisladora en su publicación.
Por su parte, Cristina Fernández de Kirchner brindó declaración en los tribunales de Comodoro Py, donde cuestionó con dureza al Poder Judicial y denunció un “manejo criminal” de expedientes, al tiempo que habló de “prácticas absolutamente mafiosas”.
En su exposición, la exmandataria apuntó contra el fallecido juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, a quienes vinculó con irregularidades en la tramitación de causas judiciales. “Más mafioso no se consigue”, sostuvo, y mencionó además el caso de espionaje ilegal que tuvo como figura central a Marcelo D’Alessio, quien fue condenado por esos hechos.
El inicio de la audiencia incluyó un cruce con el presidente del Tribunal Oral, cuando se le consultó si tenía antecedentes penales. La exmandataria respondió que se trataba de información pública, pero finalmente confirmó: “Sí, estoy condenada en la causa Vialidad, a la que me voy a referir ahora”.
La jornada se desarrolló en un clima de fuerte tensión política y judicial, con acusaciones cruzadas y definiciones que vuelven a poner en el centro del debate la relación entre la dirigencia política y el sistema judicial en Argentina.