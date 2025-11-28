Bullrich arremetió contra Tapia y respaldó a Verón tras las sanciones de la AFA
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, volvió a meterse en la interna del fútbol argentino y apuntó contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, tras las sanciones aplicadas a los jugadores titulares de Estudiantes de La Plata. “Está con la casta y la mafia”, lanzó la funcionaria.
“Verón está con el hincha de verdad. Tapia, con la casta y la mafia de siempre. Así de claro. Así de simple. En este país hay que elegir de qué lado se está: del fútbol o de los negocios. La pelota no se mancha. Aunque creo que ya está bastante sucia”, escribió Bullrich en X, respaldando abiertamente al presidente del Pincha.
Las declaraciones de la senadora electa se produjeron en medio de una semana marcada por la polémica tras el desplante de los jugadores de Estudiantes a Rosario Central durante el pasillo de honor al campeón. A raíz de ese episodio, la AFA resolvió que los futbolistas involucrados cumplan dos fechas de suspensión en el próximo torneo, mientras que Juan Sebastián Verón también fue castigado.
El presidente de Estudiantes recibió una suspensión de seis meses “para toda actividad relacionada con el fútbol”, en base a una infracción al artículo 12 del Código Disciplinario. Además, el capitán Santiago Núñez no podrá llevar la cinta durante tres meses. El club platense deberá afrontar, además, una multa económica por “conducta ofensiva y violación a los principios del juego limpio”, debido a que el pasillo al campeón se desnaturalizó con gestos colectivos de desprecio.
El conflicto estalló después de que la AFA proclamara a Rosario Central como ‘Campeón de Liga 2025’ por haber culminado primero en la tabla anual, una decisión que generó fuertes reacciones entre hinchas y dirigentes. Los más duros fueron los propios simpatizantes de Estudiantes y el propio Verón, quien admitió haber dado la orden de que el plantel se colocara de espaldas durante el pasillo. Esa instrucción derivó en la sanción que hoy lo mantiene en el centro de la polémica.