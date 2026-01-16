Buenos Aires será sede del Major de Counter-Strike 2027
Argentina será sede de un Major de Counter-Strike por primera vez en su historia y Buenos Aires fue la ciudad elegida, disputándose entre el 31 de mayo y el 20 de junio del 2027 con la organización de la empresa FiReSPORTS y el respaldo oficial de Valve.
El certamen reunirá a los mejores equipos del mundo y posicionará a la capital argentina como epicentro global del gaming competitivo durante casi tres semanas.
Rodrigo Figueroa Reyes, CEO y fundador de FiReSPORTS, confirmó la noticia y destacó la magnitud del desafío: “Estamos muy emocionados de recibir el primer Major en la historia de nuestro país. Los fans se van a sorprender con la pasión que hay acá; vamos a darlo todo para que sea un evento inolvidable”, señaló en declaraciones a HLTV.
El torneo en Buenos Aires significará el regreso de un Major a Sudamérica, algo que no ocurría desde el IEM Rio Major de 2022.
Además, será el primer evento de esta escala organizado por una productora argentina dentro del circuito oficial de Valve.
El calendario de Majors de 2027 se completará con una segunda cita en Shanghai, China, bajo la organización de Perfect World, responsable del Major disputado allí en 2024, elegido por la comunidad como “Evento del Año” en los HLTV Awards. Ese torneo se jugará entre el 22 de noviembre y el 12 de diciembre.
Antes de llegar a 2027, el circuito profesional tendrá paradas clave en 2026, con el IEM Cologne Major en Alemania y el PGL Major de Singapur. En paralelo, ya se definió que ESL y BLAST serán las organizadoras de los Majors de 2028.